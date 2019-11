Els tècnics no troben les fites que delimiten Llobera i Torà

Tècnics de la Generalitat van continuar ahir amb l'execució de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que substitueix la delimitació de la línia que ha separat Torà i Llobera durant l'últim segle per una aprovada el 1890, però s'estan trobant amb complicacions a causa de l'antiguitat del mapa que han d'utilitzar com a referència.

Durant els dos dies en els quals han visitat el territori per buscar les fites, només n'han trobat una que els dos ajuntaments considerin vàlida. Hi ha la possibilitat que, en el moment que l'Estat va exigir posar aquestes pedres per delimitar el territori, els municipis només en posessin una, que és la que està més a prop d'una carretera, per evitar costos i esforç. A més, alguns dels topònims que apareixen al mapa del 1890 no han existit mai segons els veïns de la zona. Per ajudar els tècnics a recavar informació actualitzada, l'Ajuntament de Torà va convocar alguns veïns i propietaris de ter-renys de la zona per acompanyar-los i interpretar quines són les zones on hi hauria d'haver les fites i els seus noms reals.

Llobera i Torà fa molts anys que tenen desavinences respecte a la delimitació territorial entre els seus dos termes. El TSJC va decretar en una sentència del 2018 que la delimitació oficial era la signada pels dos municipis la dècada del 1890 i no la que s'ha utilitzat durant els darrers 100 anys basada en una nova línia creada l'any 1924 amb alguns desacords entre els dos municipis.

La jornada va començar amb una reunió prèvia entre els tècnics i els alcaldes de Torà i Llobera a l'ajuntament del municipi del Solsonès, a la qual també hi van acudir una vintena de veïns de Llobera, els quals van mostrar la seva disconformitat amb la situació que viu el propietari de la finca de la Vila, on hi ha el dolmen més gran de Catalunya, el de Llanera, i que els veïns sospiten que pot ser l'origen de l'interès de Torà per canviar la delimitació actual.

El propietari del mas de la Vila, Joan Viladomat, lamenta que l'obliguin a pertànyer a Torà. Viladomat va passar a formar part de Llobera perquè li pogués arribar la instal·lació de la llum a casa seva la dècada dels 60. Des de llavors, ha gaudit dels serveis que li ha ofert Llobera i té Solsona com a ciutat més propera, mentre que l'Ajuntament de Torà li queda a més de 20 kilòmetres.

L'alcalde de Llobera, Ramon Angrill, va dir que, per evitar el problema del seu veí, es podria passar la línia a 100 metres del seu terreny perquè pogués continuar vivint a Llobera. A més, va assegurar que si el problema és el dolmen, està disposat a acordar conjuntament amb Torà l'explotació turística del monument megalític, fet que l'alcalde del municipi segarrenc, Magí Coscollola, comparteix, tot i que assegura que la opció de canviar la línia de lloc no és viable perquè ja es va delimitar i acordar el 1890 i, per tant, el dret de canviar de municipi que reclama Viladomat no existeix.