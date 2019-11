La producció de bolets està relacionada amb el creixement dels arbres al bosc

La producció de bolets i el creixement dels arbres a la zona del Mediterrani estan relacionats, i la producció de fongs és més alta al Mediterrani que en altres zones europees per aquesta raó. Aquesta és una de les conclusions d'un dels estudis que s'han presentat durant el 5è Congrés de Modelització Forestal que s'ha celebrat al Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) els darrers dos dies.

La relació entre el creixement dels arbres, el clima i la producció de bolets era un dels treballs que es va presentar ahir al congrés. Eduardo Collado, del mateix CTFC, va explicar les conclusions d'aquest estudi als més de 70 experts que van participar en la reunió. El projecte es va dur a terme a Finlàndia, Suïssa i Espanya, on, a través d'un model que tenia en compte l'aspecte temporal i espacial de les zones d'estudi, es va comprovar que només al Mediterrani hi ha una relació entre el creixement dels arbres i la producció de bolets com els rovellons i els ceps. Aquesta singularitat ve provocada pel clima mediterrani, que, com sol tenir sequeres, provoca que quan els boscos reben una pluja en moments d'estrès hídric, tal com l'anomena Collado, els arbres i els fongs acceleren els seus processos de creixement i de producció.

Tenint en compte aquesta condició, Collado explica que ja s'han realitzat altres estudis que demostren que a través de la gestió forestal es pot influir en la producció de determinats tipus de bolets i, per tant, es podrien arribar a cultivar. «En un estudi a Poblet es va demostrar que tallant determinats arbres es disparava la producció de rovellons de forma immediata els anys següents a la tala», explica Collado.

El director del congrés, Aitor Ameztegui, va valorar molt positivament la seva realització. «La idea era reunir els màxims experts a escala estatal en modelització forestal per posar en comú l'estat d'aquesta disciplina, sobretot enfocat al canvi climàtic», assegurava Ameztegui, que va destacar la realització d'un taller participatiu enfocat en discutir si els gestors troben realment útils els models que creen els experts i, si no és així, què s'ha de canviar des del sector per evitar-ho. Aquest és un dels problemes del sector de la modelització, sovint els models no s'acaben aplicant, fet que Ameztegui lamenta dient que «els models els fem perquè s'apliquin, no perquè s'apilin».