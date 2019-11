L'institut de secundària de Solsona anuncia els actes pels quaranta anys

L'institut de secundària Francesc Ribalta de Solsona celebra quaranta anys de vida, i per tal de commemorar aquest aniversari el centre docent ha programat per a aquest curs 2019-20 un seguit d'actes que es van presentar ahir a la tarda al pati del mateix centre, just abans de finalitzar les classes, davant els alumnes i el professorat.

Així, el director actual de l'institut Francesc Ribalta, el solsoní Josep Maria Porredon, va enumerar les tres activitats que durant el curs s'han preparat per recordar les quatre dècades. El proper 19 de desembre, el Teatre Comarcal acollirà un acte literari i musical que tindrà «la història del centre com a fil conductor», va explicar Porredon, i seguidament se celebrarà un sopar popular. La segona activitat programada succeirà durant la Fira de Sant Isidre, el mes de maig, quan a la sala Carles Morató de la biblioteca municipal es mostrarà una exposició de fotografies que han immortalitzat moments quotidians de l'institut. I, finalment, s'ha programat un dinar popular que coincidirà amb el final de curs i en el qual estan convidats alumnes, exalumnes i tots els professors que han passat per aquest centre docent.

Actualment, l'institut de secundària Francesc Ribalta acull 518 alumnes, 57 professors, 5 persones adscrites al personal administratiu i de serveis (PAS) i 2 vetlladores que atenen els alumnes amb mobilitat reduïda.



Records del passat

Després de la intervenció del director del centre va ser el torn de Quico Riu, l'administratiu que porta més temps treballant a l'institut. Riu va fer un repàs de la història del centre i va posar especial atenció als canvis que s'han produït en el seu funcionament.

La posada en funcionament de l'institut solsoní va suposar «un esdeveniment important per a Solsona», ja que era el primer centre de secundària públic i facilitava, així, una formació de secundària i batxillerat gratuïta.

Però, a més, Riu va recordar, davant les cares d'incredulitat dels alumnes, un temps «en què es podia fumar a les classes (i es formava una espessa boira dins les aules), el centre tenia servei de bar, en el qual fins i tot s'hi servia alcohol de baixa graduació, i el pati actual era un aparcament reservat per als cotxes dels professors» . A més, «tampoc hi havia servei de bus, tot i que en aquells temps l'institut era lluny de Solsona».

En aquests quaranta anys d'existència, l'institut Francesc Ribalta de Solsona s'ha convertit en un referent per a moltes famílies, tant de Solsona i de la comarca com per a les provinents de comarques veïnes.