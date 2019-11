La Diputació condicionarà el tram de carretera que va de Solsona al càmping

La Diputació de Lleida ha publicat l'edicte d'aprovació definitiva de les obres a la carretera LV-4241, la que va de Solsona al coll de Jou, popularment coneguda com «la carretera dels bonys» pels veïns de Solsona. La Diputació assegura que la seva intenció és adjudicar les obres a principi de l'any que ve, durant el primer trimestre, i posteriorment començar les obres a la primavera.

S'actuarà en un tram de gairebé dos quilòmetres que va des de la sortida del nucli urbà de la capital comarcal, a la Cabana d'en Geli, fins a la costa del Bou, més concretament al revolt posterior a l'entrada del Càmping el Solsonès.

El projecte preveu un condicionament integral de la carretera amb l'eixamplament de la calçada fins a 7 metres, que es dividirà en dos carrils de 3 metres i mig. L'execució de les obres també inclou demolicions i enderrocs, esbrossada i moviment de terres, murs d'escullera, obres de drenatge transversal i longitudinal, ferms i paviments, barreres de seguretat i diverses mesures correctores d'impacte ambiental. La Diputació de Lleida va estimar el pressupost d'execució del projecte en 1.543.961,02 euros.

A més, el projecte preveu la construcció d'un carril bici en paral·lel a la carretera pel seu marge dret que tindrà una amplada de 2,50 metres. El carril bici començarà a la mateixa sortida de Solsona, des del mateix punt d'inici de les obres, i arribarà fins al Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC). Per tant, aquest nou carril tindrà 972 metres de nova construcció i 140 metres que transcorren per un tram de carretera actual que queda com a via de servei subordinada. Tot i això, podria ser que s'ampliés el carril bici fins al càmping per enllaçar-lo amb un altre camí que esdevindria una ruta circular.

La reconstrucció d'aquesta car-retera era una exigència de bona part dels veïns de Solsona els dar-rers anys, ja que es tracta d'una carretera molt transitada per ser un punt d'accés a la ciutat i estar situada en una zona turística. Precisament en aquest tram no s'ha fet cap actuació des de fa 30 anys. Fins ara, l'única solució de l'administració era posar graveta en els forats que es formaven a la carretera, fet que amb el pas dels anys ha anat deixant a la carretera un important nombre de bonys que comprometen la seguretat dels conductors i que són el motiu de queixa dels veïns i de les empreses de la zona.

A falta de renovar el tram urbà de Solsona d'aquesta carretera, l'Ajuntament vol consultar amb els veïns quines necessitats hi ha, pel que fa a la carretera, per disse-nyar un projecte per a aquest tram. L'alcalde solsoní, David Rodríguez, assegura que, un cop rebi les necessitats del veïnat, les aplicarà a la redacció del projecte i en negociarà el seu finançament amb la Diputació de Lleida. «La Diputació hauria de fer la part vial, i si hi ha alguna possibilitat de fer alguna cosa més, en parlarem», assegura Rodríguez.