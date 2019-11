Solsona canvia la pista de gel per un festival de la infància

L'Ajuntament de Solsona ja prepara la temporada de Nadal a la ciutat i ho fa amb novetats. Una de les principals és que aquest any se substituirà la pista de gel sintètic que s'ha instal·lat a la plaça del Camp els dos darrers anys per un festival de la infància a la Sala Polivalent que es dirà Parc de Nadal.

Aquesta mesura té l'objectiu d'oferir als nens i nenes de totes les edats una alternativa lúdica a la pista de gel que duri més dies i que tingui més diversitat d'activitats, ja que aquesta servia exclusivament per patinar i alguns dels nens, simplement per no saber-ne o per no ser-ne capaços, no podien gaudir-ne. Així doncs, s'instal·larà un festival de la infància a la Sala Polivalent de Solsona entre el 23 i el 31 de desembre on s'organitzaran diferents activitats lúdiques i esportives.

El canvi de rumb de l'Ajuntament està motivat també per l'èxit de la jornada «Un dissabte amb els patges», que es va estrenar l'any passat i va ser molt ben acollida per les famílies pel seu ventall de tallers i activitats. Per tant, es preveu el Parc de Nadal com una ampliació de la jornada nadalenca celebrada l'any passat.

Les regidories de Cultura i Educació de l'Ajuntament i l'Oficina Jove del Solsonès han fet una crida als joves per fer de monitors al Parc de Nadal entre el 23 i el 31 de desembre. El consistori informa que es preveu contractar 7 o 8 monitors que treballaran els dies 23, 24, 27, 28 i 30 de desembre de quatre de la tarda a vuit del vespre, el dia 28 també de deu a una del migdia, i el dia 31 només al matí, de deu a una. Per obtenir aquesta feina han de disposar del títol de monitor de lleure, tècnic en educació infantil o en activitats esportives, o bé estudis reglats en educació, així com el certificat de delictes de naturalesa sexual. A més, demanen que els joves tinguin capacitat de treball en equip i habilitats comunicatives. El 9 de desembre, l'empresa contractada per l'Ajuntament per a la gestió de les activitats del Parc de Nadal, Players, comunicarà als joves si han estat escollits com a monitors.

El consistori afirma que des de l'any passat ja es va prendre la decisió de deixar de banda la pista de gel sintètica de la plaça del Camp per una alternativa diferent. Llavors es va apostar, juntament amb la col·laboració de la Unió de Botiguers i Comerciants (UBIC) de Solsona, per tirar endavant un projecte que reunís una sèrie d'activitats destinades a tots els infants de la ciutat. L'Ajuntament explica que la pista de gel era una opció divertida però que l'activitat com a tal durava poca estona. En canvi, amb el Parc de Nadal i l'ampliació de dies en què se celebrarà, els assistents podran escollir quines activitats realitzar durant els vuit dies en què es durà a terme aquest festival.

D'aquesta manera també s'alliberarà espai a la plaça del Camp i es donarà més aprofitament a la Sala Polivalent de Solsona, que ja està destinada a acollir actes d'aquestes característiques. En aquest sentit, la sala, que diumenge va fer la funció de col·legi electoral, ha sigut la seu de diferents activitats destinades al públic familiar durant l'any.