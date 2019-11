Tretze voluntaris solsonins fan de mentors de joves menors immigrants

Al centre d'acollida de Solsona actualment hi fan vida set joves d'entre 16 i 18 anys procedents del Marroc, de Pakistan i de Guinea. Es tracta de nois que han migrat en solitari del seu país d'origen deixant les seves famílies i amics al país, a la recerca del que consideraven que havia de ser un futur millor a Europa.

A Solsona, 13 voluntaris han decidit participar en un programa de mentoria per a joves migrants sense referents familiars que va engegar la Generalitat el mes de març passat. Es tracta de tenir un tracte directe, de ser un referent per a aquests joves, i d'intentar que tinguin més facilitats per introduir-se en la llengua, la cultura i els costums del país des del respecte a les seva pròpia cultura i arrels.

Després de passar una entrevista a càrrec d'un psicòleg, els voluntaris començaran un procés de formació a partir de dimarts que ve. Aquest serà l'últim pas abans de formar les parelles entre els mentors i els joves del centre d'acollida que vulguin participar en aquesta iniciativa. Aquesta formació consistirà en tres sessions en què es donarà a conèixer la realitat d'aquests joves i es farà saber als mentors què han de fer i què no han de fer en el programa des del punt de vista social, ja que és possible que no tinguessin coneixements sobre el tema.

El programa té una durada de sis mesos prorrogables a tot un any en què l'objectiu és que els mentors acompanyin als joves durant la seva estada a Solsona. Els mentors han d'estar compromesos a veure's sovint amb els joves, que era un dels requisits per presentar-se a més de ser major de 25 anys, amb l'objectiu d'ajudar-los a aprendre el català i també a conèixer el territori, les entitats i els recursos de la zona. «Per exemple, si un jove li diu al mentor que li agrada dibuixar, aquest li podria explicar on pot estudiar dibuix, o casos semblants», expliquen tècnics del Consell Comarcal del Solsonès.

El mateix programa ja s'ha realitzat en altres municipis d'arreu del territori català i la Generalitat assenyala que el resultat és exitós. En moltes ocasions, un cop acaba el programa, el jove i el mentor continuen tenint contacte si han assolit una afinitat personal.