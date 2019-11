Els productors dels populars trumfos d'Odèn pateixen per la falta de relleu

Diferents productors de trumfo d'Odèn alerten que, si no hi ha nous joves que s'encarreguin de la producció de trumfos al Solsonès, aquesta decaurà en la pròxima dècada. Alguns productors constaten l'envelliment de la generació de pagesos que cultiven les patates a la zona, i, consegüentment, el perill per a la continuïtat de les explotacions. Actualment es generen unes 150 tones de patates a la zona. Aquest diumenge, Odèn omplirà de parades de productors d'aquesta popular patata de muntanya.

Odèn, situat al nord-oest de la comarca del Solsonès, és conegut per la qualitat de les seves patates (o trumfos, com anomenen a aquest tubercle els productors de la zona). Algunes xifres que remenen els productors aporten nous senyals de preocupació pel que fa a trobar relleu per als actuals productors d'aquest tubercle. L'edat mitjana de productors a la zona d'Odèn i Cambrils és de 65, i cada vegada veuen com «menys joves volen treballar en la producció de trumfos», segons un dels productors entrevistats. «És un treball feixuc i que no permet fer una gran producció», comenta. «Hi ha pocs joves que decideixin dedicar-s'hi plenament; tanmateix, quan en trobem algun, entre tots l'ajudem perquè pugui tirar endavant», explica.

El relleu del Solsonès, la manca de zones planes, no ha permès mecanitzar la producció completament, el que hauria atorgat una rendibilitat més gran per als pagesos. Els camps són petits i l'ús de maquinària està pensat per a zones més extenses, segons apunta el mateix productor. Això causa que encara que es pugui extreure la patata mitjançant una màquina, no es pot recollir amb cap mecanisme, sinó que s'ha de fer a mà. «Són molts quilos de patata que s'han de carregar a l'esquena, i, a més a més, el mercat no ho valora prou», conclou.

D'altra banda, un altre productor, Jordi Sellés, de Ca l'Angel, explica que el negoci de la producció del trumfo subsisteix en gran manera pels clients habituals. «Vivim dels clients habituals», asssegura, perquè si haguéssim de vendre la producció a grans productors, a l'engròs, «ens paguen una misèria».

«A més, amb la poca producció que fem en comparació amb altres zones, no es valora suficientment la patata de la zona», explica Sellés.

Els mercats i les fires marquen un punt d'inflexió en el procés de venda d'aquesta patata, i també permeten trobar més compradors habituals als productors. «Jo venc tota la meva producció a les fires i mercats, i a més és una forma de promocionar el meu petit negoci», comenta Sellés.

Per a l'alcalde del municipi, Pere Vilaginés, «la fira permet promocionar el producte local i atraure el turisme, que és l'essència de la vida als municipis». La 4a edició de la Fira del Trumfo i Sal d'Odèn de demà, diumenge, permet agrupar una àmplia representació dels productors de trumfos del municipi, parades d'artesans alimentaris i artesania. Amb aquesta fórmula, Odèn pretén agrupar el producte de proximitat elaborat a l'entorn de la poblacó amb els pagesos que cultiven la patata per tal de trobar un mercat més gran que beneficiï totes les parts. A part de les parades, la fira ofereix la possibilitat de fer una visita guiada al Salí i de gaudir de les demostracions de cuita de trumfos al caliu i de truita de trumfos en un fogó natural i ecològic.

Hi haurà tastets de trumfos i enguany la demostració de cuina amb trumfos anirà a càrrec de Miquel Riba, del bar restaurant El Castell. La fira tancarà a les 3 de la tarda.