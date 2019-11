Una desfilada de moda d'alumnes de secundària omple el teatre comarcal

El Teatre Comarcal de Solsona es va omplir de gom a gom divendres passat al vespre per presenciar la desfilada de moda que, com cada any, organitzen els nois i noies de quart d'ESO de l'institut de secundària Francesc Ribalta.

El públic, format sobretot per pares dels estudiants i amics dels protagonistes de la nit, aplaudia i animava les evolucions dels joves damunt l'escenari del teatre. Prèviament, havien pagat una entrada de 5 euros anticipadament o 5,50 euros a la mateixa taquilla; i els diners de la recaptació aniran a parar al fons col·lectiu dels alumnes de quart d'ESO per al viatge de final de curs, que han programat a Itàlia, una destinació típica en aquesta mena d'excursions.

Una quarantena de nois i noies i una quinzena de professors van desfilar com si ho haguessin fet tota la vida. Amb naturalitat i espontaneïtat, alumnes i professors de l'institut Francesc Ribalta van desfilar mostrant els articles de la quinzena d'establiments de la ciutat que van col·laborar en l'esdeveniment, la gran majoria botigues de roba i complements.

Els diners recaptats divendres s'afegiran als guanys que s'obtinguin amb la venda de loteria de Nadal, de polvorons, de bombons i de camisetes, que, al vestíbul del teatre, es venien a 10 euros cada unitat.

La desfilada va finalitzar després d'una hora i mitja que va deixar un bon regust de boca a tots els assistents, que ja venien ben predisposats al xou.