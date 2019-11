El Casal Cívic de Solsona esdevé en només 5 anys un espai de referència

El Casal Cívic Xavier Jounou, de Solsona, arriba al cinquè aniversari convertit en un espai de referència intergeneracional. D'ençà que va obrir les portes, més de 14.000 persones han passat per alguna de les sales de l'equipament per fer-hi activitats, en una oferta àmplia i variada. Després de cinc anys de la seva obertura, el Casal Cívic de Solsona organitzarà a partir de demà activitats per a tots els públics. El centre obrirà les portes a tothom, amb la intenció de fer arribar a qui ho desitgi les activitats variades que ja s'han convertit en habituals de l'espai.

El Casal Cívic Xavier Jounou s'ha convertit en un espai per a persones de totes les generacions, segons fonts municipals. «És un lloc de referència de relació interpersonal, aquí pot venir tothom i compartir», comenta la responsable del casal, Montserrat Ravell. Més de 180 persones cada dia comparteixen les sales del casal, i no són les úniques que hi conviuen, sinó que també ho fan les més de 30 entitats sense afany de lucre que organitzen fins a 200 sessions anuals de tallers i activitats per a tots els públics.

El mateix casal ofereix 17 tallers de programació pròpia. Les activitats permeten transmetre coneixements, compartir experiències, i establir un marc on relacionar-se. Fins ara, segons Ravell, les que han tingut més èxit són les que tenen a veure amb el moviment. «La gent té ganes de venir i moure's amb els tallers que proposem nosaltres i les entitats. La gent vol sortir per fer activitat».

Tanmateix, no oblida que també hi ha dos blocs d'activitats que atrauen moltes persones. Un d'aquests bocs el formen les activitats del programa Jugar i descobrir, on cada dia de dilluns a dijous 30 nens fan activitats que els permeten passar una estona lúdica i divertida. D'altra banda, també destaca l'èxit del programa Gent gran 3.0, que permet als usuaris un creixement personal i adquirir nous coneixements com ara d'informàtica.

La responsable del centre, Montserrat Ravell, recorda el primer dia que va iniciar-se el projecte amb nostàlgia. «Al principi ens va costar més omplir el casal, ens havíem de reinventar. Sabíem que la gent tenia ganes d'un projecte així, però havíem de ser conscients que hi havia moltes expectatives diferents, i creiem que al final les hem pogut canalitzar i fer un centre per a tothom». A més, conclou que el balanç ha estat molt positiu, sobretot perquè han aconseguit que el Centre Cívic Xavier Jounou es converteixi en un espai de referència a Solsona, no només per als veïns de la ciutat, sinó també per a la gent de la comarca, i fins i tot, algun participant del Bages.