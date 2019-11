El Consell tria els tres finalistes de la segona edició del Premi Solsonès

El Consell Cultural Francesc Ribalta ha donat a conèixer els tres candidats a rebre el Premi Solsonès, en la segona edició de la convocatòria. Són Manel Ariza (mestre), Eva Jaray (música) i Pepito Muxí (cantant). Ara s'obre la fase de votació que culminarà el dia 20 de desembre a les 8 del vespre, a l'edifici de l'ens comarcal amb el lliurament del distintiu.

El Premi Solsonès és un reconeixement a les persones o entitats que, al llarg de l'any, han sobresortit en les seves respectives disciplines, han donat a conèixer el Solsonès o, en especial enguany, són persones que identifiquem amb l'ànima i el bagatge de tres associacions o entitats molt arrelades al nostre territori.

El procés d'elecció serà a través de votació popular i l'acte d'atorgament del premi tindrà lloc a finals d'any, coincidint amb la campanya nadalenca. Per poder votar hi ha dues opcions, o bé fer-ho telemàticament, a través de la plataforma solsones.eixams.com o bé presencialment, a la seu del Consell Comarcal del Solsonès, amb el DNI. En el cas de l'opció telemàtica cal estar registrat o registrar-se, però el procés no és immediat. Hi poden participar tots els veïns del Solsonès més grans de 16 anys. La votació finalitzarà el proper 5 de desembre del 2019, i el resultat es dona a conèixer el 20 del mateix mes. Els organitzadors fan aquesta tria entre tres noms considerant que el fet de participar en aquesta terna de finalistes ja suposa un primer reconeixement a la feina que han fet les persones proposades.