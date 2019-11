Torra creu que el barroc pot afavorir l'economia de Riner i de tot el Solsonès

El president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, considera que la comarca del Solsonès, i el municipi de Riner en particular, té en la promoció del seu patrimoni barroc «un camp per recórrer per donar vies de desenvolupament a la comarca». Així ho va exposar ahir a la tarda a la Casa Gran del Miracle (seu de l'Ajuntament de Riner des de l'any 2013) ahir a la tarda, en el transcurs de la inauguració de l'exposició A bodes em convides. El casament barroc a pagès, organitzada pel Centre d'Estudis Lacetans (CEL).

La presència de Torra va aixecar molta expectació entre els veïns, que van omplir de gom a gom la gran sala on es van fer els parlaments. El president va ser rebut per l'alcalde de Riner, Joan Solà, i la delegada del Govern a la Catalunya central, Alba Camps. També hi eren presents l'alcalde de Solsona, David Rodríguez, el senador Xavier Castellana i altres autoritats del Solsonès.



Estada al Miracle per Tots Sants

Torra va explicar als presents la seva estada, juntament amb la seva esposa, a l'hostatgeria del Miracle per Tots Sants; i va recordar que «en uns moments molt difícils per a nosaltres aquí hi vaig trobar escalf i amistat». Va recordar les passejades pels voltants i els moments de pregària, i va qualificar «d'experiència fantàstica» els dies que va passar al Miracle i que van ser l'origen de la seva presència ahir a la inauguració de l'exposició que el CEL estava muntant en aquell moment.

Abans del parlament de Torra, l'alcalde de Riner, Joan Solà, va avançar l'execució de la segona fase de la sala d'exposicions de la Casa Gran per al proper any 2020; a més a més d'altres obres al mateix edifici. Solà va qualificar com «un honor la presència del president de la Generalitat»; i va acabar amb una declaració política contra «un sistema que ens oprimeix com a país i no en volem continuar fomant part».

D'altra banda, la directora del CEL, Montse Creus, va recordar «les moltes mans voluntàries que han fet possible l'exposició», i va anunciar una futura publicació sobre aquesta mostra. Després va parlar Màrius Codina, propietari de la col·lecció privada que ha fet possible l'exposició sobre els casaments a pagès durant el barroc.

Acabats els parlaments, autoritats i públic van visitar l'exposició, al primer pis de la Casa Gran. Una mostra que despertava molts comentaris favorables tant per les peces exposades com per la seva distribució.

Després, Torra es va dirigir a Solsona, on va participar en els actes del centenari de l'Orfeó Nova Solsona.