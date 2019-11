L'Orfeó Nova Solsona obre els actes del centenari retornant a l'origen

El Teatre Comarcal de Solsona es va omplir dissabte amb «El primer concert de l'Orfeó Nova Solsona», un retorn a l'inici de l'entitat en el primer acte de celebració del seu centenari. La cita dels cantaires solsonins va tenir entre el públic el president de la Generalitat, Quim Torra, acompanyat de l'alcalde, David Rodríguez.

Durant l'actuació es van interpretar les mateixes peces que en el primer concert de l'Orfeó Nova Solsona del 10 de setembre del 1919. Tres dies abans, però, la coral ja havia fet la seva primera interpretació durant la festa major amb el cant de la Salve a la capella del Claustre i una actuació a la plaça Major. El primer concert va ser dirigit pel director Ricard Penina i es va dur a terme al Centre Catòlic, un espai per a la cultura popular, a la plaça de Sant Pere.

L'acte de dissabte, 100 anys després, va començar amb la benvinguda de la presidenta de l'entitat, Magda Miralles, que va fer un «agraïment al passat, un reconeixement al present i una aposta pel futur». El recital va ser compost per una desena de peces, que combinaven nadales populars, relats d'històries, planys de situacions personals de personatges i sàtira. La majoria eren melodies pròpies del cançoner popular català tradicional. Es va destacar la dificultat de trobar les peces a l'arxiu de l'entitat, fet que va portar els solsonins a haver de recórrer a l'arxiu de l'Orfeó Català i a l'Arxiu Diocesà. Dins el repertori ofert destacaven autors contemporanis de l'època de la fundació de la coral, com el compositor Enric Morera, el mestre Millet i el músic Antoni Pérez Moya. El concert es va concloure amb «l'himne de l'entitat», segons el director actual, Joan Boix, La Sardana de Solsona, melodia composta pel solsoní Joan Roure, amb la lletra del poeta de Solsona Ramon Valls.

Durant l'esdeveniment es va voler fer un reconeixement als socis protectors tot fent-los entrega d'una imatge de la formació coral. Finalment, va ser el torn de paraula de l'alcalde de la ciutat, que va donar suport al president davant la sentència dictada pel Tribunal Suprem i va felicitar l'entitat: «Per molts anys puguem gaudir de les vostres veus que exalten la festa».

El president de la Generalitat també es va dirigir als cantaires i els va agrair que, després de cent anys, tinguessin la mateixa il·lusió i ganes de continuar. En la seva intervenció va fer un repàs de la història dels orfeons a Catalunya, i va remarcar que «si no sabem d'on venim, difícilment sabrem on volem anar». Per acabar, va fer referència a la seva estada al Miracle la mateixa tarda en la inauguració de l'exposició A bodes em convides i va definir la comarca del Solsonès com «la comarca del barroc», apuntant que «la unió d'art i patrimoni ens ajuda a entendre la cultura del país».

Dissabte es va obrir el cicle d'activitats organitzades per l'Orfeó, que es conclourà per Santa Cecília del 2020.



Un centenari ple d'activitats

Un dels actes previstos és el concert a càrrec de l'Orfeó Català que tindrà lloc el dissabte que ve, 30 de novembre, a les 9 del vespre a la Sala Polivalent. És una oportunitat per escoltar a Solsona una de les formacions corals que són referència al país.

D'altra banda, l'orfeó solsoní anirà a cantar al Palau de la Música el 8 de març. Per celebrar l'aniversari també s'ha dissenyat un nou logotip amb el qual s'han fet samarretes i bosses.



Creu de Sant Jordi en procés

L'Orfeó Nova Solsona serà proposat enguany com a candidat a la Creu de Sant Jordi, un dels màxims reconeixements que es pot rebre per part de la Generalitat de Catalunya.

El ple de l'Ajuntament de Solsona de forma unànime, el monestir del miracle, el monestir de Montserrat i el cantant solsoní Roger Mas, entre d'altres, han donat el seu suport a l'entitat.