Entitats del Solsonès treballen per definir un pla d'acció contra el canvi climàtic

Diverses entitats i grups de la comarca s'han alçat per lluitar contra el canvi climàtic al Solsonès. Fridays for Future, Grup Natura, La Fura, l'Escola Agrària i diversos mestres de les escoles de la comarca treballen en un pla d'acció per actuar contra l'emergència climàtica que assetja el planeta. Tot i que el projecte encara no està acabat, una de les integrants de Fridays for Future al Solsonès, Núria Florensa, ja ha explicat al Consell d'Alcaldes la necessitat de treballar en aquesta causa.

D'aquesta manera, el grup intenta obrir una taula de debat i que els actors clau de la comarca interactuïn per trobar solucions al problema climàtic. «Pretenem que els ajuntaments i agents del poble siguin un exemple de la societat que volem. El clima ha de ser la nostra prioritat».

Florensa explica que ja han pensat que hi ha mesures que si s'apliquessin podrien millorar el consum energètic. Per exemple, proposa que s'apagui l'enllumenat públic a les hores de la nit en què no hi ha ningú al carrer. Argumenta que ja es fa en alguns països, i que al Solsonès funcionaria positivament. El grup també creu que una bona iniciativa seria que els edificis públics de la comarca s'escalfessin amb biomassa dels boscos abandonats de la zona.

Tot i que la proposta encara s'està acabant de perfilar, les entitats s'uneixen per lluitar contra el canvi climàtic perquè és un problema global. Pensen que qualsevol persona pot fer-hi la seva aportació amb petits canvis de dia a dia. A més, Florensa destaca la importància de compartir les actuacions que s'emprenguin. «Hem d'explicar el que fem, si funciona o no, d'aquesta manera altres persones poden conèixer tècniques que els puguin ajudar a lluitar contra el canvi climàtic».

D'altra banda, el canvi climàtic cada vegada preocupa més el Solsonès. Florensa explica que el que caracteritza més el moviment és la voluntat de fer un canvi. Florensa, de 16 anys, i companyes de classe tracten cada setmana de mostrar la seva indignació per la situació del planeta. Cada divendres, de 8.30 h a 10 h un grup de 7 joves, entre les quals es troba Florensa, fan vaga per reunir-se a la plaça de l'Ajuntament de Solsona com a protesta.

Fridays for Future actua per visibilitzar el problema en l'àmbit mundial, i un grup de pares i joves del Solsonès van decidir visibilitzar la causa a la comarca. Així, tracten d'informar sobre el que passar i sobre la causa. De fet, en algunes vegades, alguns integrants del grup visiten les escoles de primària. «Som en un moment de desinformació. Se'n parla molt, del canvi climàtic, però falten exemples. L'única cosa que rebem és informació catastròfica».

Amb la intenció d'iniciar el canvi, el grup va a les escoles, ja que consideren que són la clau del canvi. «Hem de començar amb accions petites, i extrapolar-ho». De fet, Florensa explica la bona rebuda que té la seva presència a les escoles: «Els nens s'emocionen molt, arriben a casa explicant tot el que han après, i expliquen als seus pares els efectes negatius del plàstic, per exemple. Després, els diuen que no volen comprar plàstic mai més», comenta.

D'aquesta manera, el grup pretén incidir en els hàbits de les famílies, i de canviar la forma de consum. El grup seguirà treballant en la causa, i alhora, buscant una fórmula perquè tothom pugui participar en el canvi. «Hi ha gent que fa coses però que no hi ha ressò de què fa». A més, consideren que el problema principal sobre el qual s'ha de treballar és el de conscienciar la població sobre les causes del canvi climàtic.