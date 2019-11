Port del Comte avança l'obertura i posa en marxa l'estació aquest dissabte

El Port del Comte finalment obrirà les pistes abans del que havia previst en principi. Els amants de l'esquí, l' snowboard i la neu en general podran començar a gaudir de les instal·lacions de l'estació d'esquí del Solsonès aquest mateix dissabte. La intenció de l'estació era obrir el desembre, pel pont de la Puríssima, però, com ja va avançar Regió7 dimecres passat, si nevava i feia fred la direcció es guardava l'opció d'iniciar la temporada abans.

Finalment no ha arribat l'esperada nevada, sinó que va caure una important pluja, però la direcció de l'estació assegura que hi ha prou neu per obrir el Port del Comte aquest mateix dissabte, una setmana abans del previst. Aquest cap de setmana els esquiadors tindran a la seva disposició 27 quilòmetres esquiables que estaran dividits en un total de 20 pistes i 10 remuntadors en ple funcionament.

Enguany, la direcció de l'estació té com a objectiu superar els 90.000 esquiadors durant la temporada, després que en la passada s'arribés als 80.000, i la previsió és tancar-la a l'abril, per Setmana Santa, si les condicions meteorològiques ho permeten.

«La gent té moltes ganes d'esquiar», va assegurar ahir el director del Port del Comte, Albert Estella. «Encetem temporada dissabte per començar a rodar i animar la gent de cara al pont de la Puríssima i la resta de la temporada. La neu «potser està una mica dura però per començar a rodar i que la gent pugui gaudir, podem tirar endavant», afirma Estella.