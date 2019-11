La CUP acusa l'Ajuntament de Solsona de malgastar 100.000 euros l'any

El grup d'ApS-CUP va emetre ahir un comunicat en què criticava l'alcalde de Solsona, David Rodríguez, per no complir el compromís que va prendre el desembre passat d'estudiar la municipalització del servei porta a porta de Solsona que està encarant la recta final per poder començar a aplicar-se a la ciutat el 2020.

La CUP ha fet un estudi a partir del primer informe encarregat per l'Ajuntament en què es pressupostava el servei en 525.000 euros l'any. Els cupaires calculen que, atès un increment del pressupost fins als 665.000 euros anuals, municipalitzar el servei suposaria un estalvi d'un màxim de 100.000 euros anuals. Tot i això, asseguren que els números no són exactes, ja que els sous dels treballadors podrien ser diferents.

En el comunicat la formació també critica «la poca seriositat de l'equip de govern a l'hora d'abordar un tema tan important» i acusa Rodríguez de no ser una «persona de paraula». La CUP també acusa el govern d'ERC de «manca de voluntat política i de valentia per implantar el porta a porta abans de les eleccions del maig passat», fet que ha provocat «turisme de deixalles amb els costos afegits que això implica pel que fa a la gestió dels residus»

En el darrer Consell de Sostenibilitat celebrat el 7 de novembre, David Rodríguez va afirmar no haver estudiat encara la possibilitat de municipalitzar el servei i va assegurar que l'externalització és més segura.

«Hi ha coses que són difícils de valorar i nosaltres el que no hem volgut fer és autoenganyar-nos», afirmava Rodríguez a Regió7. L'alcalde es preguntava «quin preu té tenir la certesa de saber que tens uns costos determinats i que no en tindràs més perquè això és un problema de l'empresa? I quin preu té no saber quins costos afegits pots tenir per imprevistos determinats?».

L'alcalde de Solsona va assegurar que pensa que la decisió presa és fàcilment comprensible i que «per part de la CUP no és una qüestió econòmica, sinó una qüestió ideològica que intenten justificar econòmicament», però no tanca la porta a municipalitzar el servei de recollida porta a porta en el futur, i va afegir que Solsona és un municipi amb molts serveis municipalitzats.