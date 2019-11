Solsona aprova un pressupost «realista i social» de 9,5 milions d'euros per al 2020

El ple de Solsona va aprovar ahir el pressupost per a l'exercici del 2020, que ascendeix a poc més de 9,5 milions d'euros. Ho va fer amb els vuit vots dels regidors d'ERC a favor, amb l'abstenció de la regidora del PSC i els vots en contra dels grups de Junts per Solsona(JxS) i d'ApS-CUP. Pel que fa al capítol de les inversions, el govern de David Rodríguez manté la línia continuista que va agafar amb el pressupost de l'any 2012 amb l'objectiu de reduir l'endeutament de l'Ajuntament solsoní.

Els pressupostos dels darrers 9 anys s'han caracteritzat per no tenir prevista la realització d'un gran nombre d'inversions. L'aspecte en què més diners ha invertit el consistori solsoní els darrers anys ha estat el manteniment de la ciutat a través de mesures com la millora de l'enllumenat públic en diferents zones de Solsona, millores en carrers de la ciutat o millores en diferents instal·lacions públiques com la biblioteca, el tanatori o el teatre, entre d'altres.

Més enllà d'això, algunes de les inversions més importants que s'han fet els darrers anys han estat la construcció i adequació de la Biblioteca Carles Morató, l'adequació del carrer on s'està construint la nova escola El Vinyet, els Pressupostos Participatius o la que serà la més important d'aquest any, la instal·lació de la nova gespa artificial al camp de futbol municipal, que tindrà un cost de 276.000 euros

De cara a l'exercici del 2020, el pressupost continua augmentant, aquest any ho ha fet l'1,73% respecte a l'anterior. Les inversions no han augmentat respecte a les del 2019, però, amb la subvenció que rebrà la ciutat pel projecte FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional) de l'Illa Cultural de Solsona, podrien arribar fins als 700.000 euros. Els projectes més importants en el capítol d'inversions són l'estudi dels pisos buits a Solsona, la instal·lació de la gespa al camp municipal, el servei porta a porta i el projecte de Cal Manel.

El grup de JxS van votar en contra del pressupost, entre altres motius, per considerar que la partida destinada als pressupostos participatius, 50.000 euros, «és poca cosa». La mateixa idea va compartir la CUP, que considera que ja estan consolidats i que, per tant, s'haurien d'augmentar els diners destinats a la participació ciutadana. A més, va criticar que els pressupostos només plantegessin diners per a l'estudi dels pisos buits i no per a les mesures que s'hauran de prendre a posteriori. Per la seva banda, el PSC va afirmar que veu poca inversió en educació i en medi ambient.