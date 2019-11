Els veïns de Llanera protesten contra la delimitació territorial que es vol establir entre Llobera i Torà

Els habitants del veïnat de Llanera s'han reunit aquest divendres al Consell Comarcal del Solsonès per mostrar la seva disconformitat amb la delimitació territorial que es vol establir entre els termes de Llobera i Torà. Des de fa temps, la polèmica entre els dos pobles està servida a raó de la finca d'un veí que, sense desitjar-ho, hauria de passar de Llobera a Torà després que el cas arribés als tribunals i aquest decidís el canvi en base a unes actes de 1890.

Els habitants d'aquest veïnat se senten part de Llobera i, per això, no volen pertànyer a Torà. La presidenta del Consell Comarcal, Sara Alarcón, ha criticat la decisió del jutge, i ha dit que la delimitació que es proposa recorre a un antic pacte que «a dia d'avui no té sentit».