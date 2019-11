El Consell escolta els veïns afectats pel canvi de terme amb Torà

Més d'una dotzena de veïns de Llanera es van reunir ahir al matí al Consell Comarcal del Solsonès per tal de mostrar la seva inquietud i protesta per la delimitació territorial que es vol establir entre els termes municipals de Torà i Llobera.

A més dels veïns, en la reunió hi van assistir la presidenta del Consell Comarcal, Sara Alarcón; l'alcalde de Llobera, Ramon Angrill; els regidors del consistori lloberenc, entre els quals es troba la consellera comarcal Dolors Caelles; l'alcalde de Solsona, David Rodríguez, i el diputat d'ERC al Parlament de Catalunya, Marc Sanglas.

Els veïns de Llobera van transmetre als assistents a la reunió el seu malestar pel fet que «no se'ns deixa decidir on volem pertà-nyer». Alarcón, com a màxim representant del Consell Comarcal va comentar que es tracta de veïns, que «se senten de Llobera i gaudeixen dels seus serveis, i, per tant, no té sentit que els diguin que han de pertànyer a un altre municipi».

Alarcón també va mostrar la posició del Consell en aquest litigi, fet que fins ara no s'havia fet públic, i va assegurar que tenint en compte que la delimitació que es proposa ve donada d'un antic pacte, signat durant la dècada del 1890, aquesta «a dia d'avui no té sentit». Per tant, va donar el seu suport als veïns i es va mostrar disposada a atendre les seves peticions.

D'altra banda, Ramon Angrill es va mostrar molt satisfet de la reunió amb el Consell Comarcal i de la resposta tant de l'ens comarcal com de Sanglas. Ahir va ser el primer cop que el Consell es va posicionar en aquest conflicte públicament, tot i que ja ho havia fet privadament amb l'Ajuntament de Llobera.

Angrill va explicar ahir a Regió7 que és important tenir el suport del Consell de cara a revertir la situació actual i aconseguir negociar amb l'Ajuntament de Torà per trobar una solució a aquest conflicte. «La nostra voluntat és negociar i solucionar el problema políticament, però l'alcalde de Torà continua tancat en banda».

Alarcón, d'altra banda, va afirmar que el conflicte entre Torà i Llobera no afectarà la possible entrada de Torà i Biosca a la comarca del Solsonès «perquè són dos temes totalment diferents».