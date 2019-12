Odèn reinicia el projecte de l'hotel a la masia Soldevila que va aturar-se el 2017

Odèn ha tornat a iniciar el projecte per a la construcció d'un hotel rural a la masia de Soldevila després que la comissió territorial d'Urbanisme de la Generalitat tirés el projecte enrere el juliol de l'any 2017, per exigir una tramitació d'un Pla Especial Urbanístic per part del consistori, argumentant que el projecte preveia noves construccions en sòl no urbanístic i una rehabilitació, reforma i ampliació adreçat a un ús hoteler. Quan es va aturar el projecte, ja havien començat algunes obres, que actualment estan a mig fer.

Després que l'Ajuntament d'Odèn aprovés el Pla Especial Urbanístic i la modificació del POUM el 26 de setembre passat, aquest dijous es va fer un nou pas endavant amb la publicació d'aquests acords al Butlletí Oficial de la Província de Lleida. El projecte preveu la construcció d'un hotel de 4 estrelles a la masia Soldevila, una edificació situada al poble de Canalda i que actualment està deshabitada. L'empresa promotora del nou hotel és Roc Falcon, una empresa que es dedica a la cria i ensinistrament de falcons i que té les instal·lacions properes a la masia.

Si els aspectes bàsics del projecte no han canviat respecte al 2017, està previst que l'hotel tingui un màxim de 16 places i que s'ampliï el sostre actual de gairebé 1.000 metres quadrats a 1.350. El projecte també planteja una reforma interior de les edificacions preexistents i una adequació de l'exterior de la masia amb la incorporació d'una piscina i places de pàrquing, entre d'altres.