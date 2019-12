El Centre Sanitari del Solsonès instal·larà vuit nous llits per a l'àrea sociosanitària

El Centre Sanitari del Solsonès, la Fundació Privada Hospital Pere Màrtir Colomés i la Fundació La Vall, de Sant Llorenç de Morunys, han rebut 25.000 euros per millorar els serveis que ofereixen als seus usuaris. El Centre Sanitari destinarà 16.000 euros a l'adquisició de vuit llits destinats a la seva àrea sociosanitària.

Per la seva banda, l'Hospital Pere Màrtir Colomés ha rebut gairebé 6.000 euros per a la compra de llits articulats per a la residència de Solsona i la Fundació La Vall ha rebut 4.120 euros que destinarà a una grua per a la mobilització d'usuaris.

Es tracta d'un ajut de la Caixa que l'Ajuntament de Solsona i el Consell han demanat amb l'objectiu de millorar la situació dels pacients amb estades per convalescència, persones d'edat avançada i pacients pal·liatius.