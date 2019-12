L'Orfeó Català acompanya l'Orfeó Nova Solsona en el seu centenari

Més de 500 persones van assistir al concert de l'Orfeó Català dissabte, 30 de novembre, a la Sala Polivalent. L'acte va ser organitzat per l'Orfeó Nova Solsona amb motiu del seu centenari.

L'actuació es va dividir en dues parts. A la primera es van interpretar dues peces de Pau Casals, seguidament un parell de cançons de compositors romàntics alemanys i un fragment del rèquiem de J. Brahms. La segona part va estar formada per nadales, dues de britàniques i dues de basques.

El concert va continuar amb dues obres catalanes de Toldrà i, per acabar, es van cantar tres peces que formen part del Retaule de cançons catalanes, un recull de cançons tradicionals catalanes que Albert Guinovart va arranjar per la gira a la Xina que l'Orfeó Català va fer l'any passat.

El cor de l'Orfeó va ser dirigit pel director Pablo Larraz, en algunes peces també van tenir l'acompanyament del pianista Pau Casals i altres van ser cantades a cappella.

El concert es va concloure amb un cant comú de dues peces cantades en col·laboració amb l'Orfeó Nova Solsona. Les trenes, un madrigal dedicat a la Mare de Déu del Claustre, va ser la cançó escollida per la coral de Solsona, i va ser dirigida pel director, Joan Boix. La peça és feta a partir d'una poesia de mossèn Josep Serra i Jané va ser musicada pel mestre Font i Parera, exdirector de l'orfeó solsoní. Les trenes va ser una de les últimes peces que va dirigir abans de la seva mort, així doncs, l'orfeó solsoní sempre que la canta vol retre homenatge a l'exdirector. Finalment es va interpretar El cant de la senyera, himne de l'Orfeó Català.

L'actuació de l'Orfeó Català a Solsona forma part dels actes organitzats pel centenari de l'Orfeó Nova Solsona, «el nostre germà gran ens visita per felicitar-nos» , així va introduir l'acte la vicepresidenta de l'Orfeó Nova Solsona, Roser Fons. La comissió de l'aniversari no va dubtar a organitzar el concert, ja que el cor convidat és «l'entitat coral de referència en el moviment coral català, és en la qual ens hem emmirallat en diverses èpoques de la història». També apunten que el concert «és una forma de portar actuacions musicals amb nivell d'excel·lència al territori».

El 8 de març l'orfeó solsoní serà convidat al Palau de la Música. La coral actuarà dins el marc del Cicle Coral Orfeó Català, un programa de germanor en què l'Orfeó Català convida «formacions nacionals i internacionals de prestigi». En aquest cas l'Orfeó Nova Solsona oferirà un conjunt de peces «que identifiquin la feina que es fa des de l'orfeó portant obres representatives de l'entitat, música d'empremta local» explica Joan Boix, director de la formació. A més, actuaran conjuntament amb l'Orfeó Català i amb la coral Quòdlibet de Molins de Rei.

Aquesta és el quarta vegada que l'Orfeó Català ofereix un concert a Solsona. El primer cop va ser al 9 de maig de 1906, quan el cor va cantar a la missa pontifical celebrada a la catedral en arribar les despulles del bisbe Ramon Riu i Cabanes. També va cantar al 1992 en un concert organitzat per l'Orfeó Nova Solsona a la catedral i al 1995 per celebrar el 75è aniversari de l'entitat solsonina.