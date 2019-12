Solsona uneix els dos propers pressupostos participatius

L'Ajuntament de Solsona ja ha començat el procés dels pressupostos participatius amb una novetat important. En aquesta tercera edició s'han ajuntat els pressupostos del 2020 i el 2021 sense que la quantitat de diners que se'ls destina s'hagi vist afectada, i així se suma un total de 100.000 euros per a dos exercicis. La mesura s'ha pres per optimitzar el temps, després que el 2019 no s'hagi fet cap procés amb motiu de les eleccions d'aquest any.

Aquesta setmana rebran una carta 600 solsonins majors de 16 anys triats aleatòriament del padró de la ciutat als qui es convida a formar part de l'equip de treball que durà a terme el procés per escollir quins projectes es destinaran els 100.000 euros en els propers dos anys. Els escollits tenen temps per confirmar la seva participació fins al 13 de desembre. Enguany s'ha passat de 400 a 600 persones amb la intenció d'arribar a més gent disposada a treballar en el projecte i, per tant, fer un equip de treball més ampli. Això és degut al fet que en les darreres edicions, tot i que van confirmar la seva participació 31 persones, la mitjana d'assistència a les sessions va ser inferior a la vintena de participants.

En la carta, l'Ajuntament demana als voluntaris la seva presència en cinc convocatòries repartides en el calendari: la de presentació, que serà el dia 19 d'aquest mes; la de tempesta d'idees i propostes, el 16 de gener; la visita de camp, el 30 de gener; la sessió d'aprofundiment en les propostes, el 13 de febrer, i la de validació i aprovació de les propostes, el 19 de març.

A més, amb la intenció d'encoratjar els solsonins a acceptar la proposta, el consistori ha afegit a la carta l'opinió de cinc persones que han format part dels equips de treball del 2017 i del 2018 que destaquen la importància que el poble pugui participar en projectes de ciutat.

Les cooperatives Raiels i l'Arada repeteixen com a dinamitzadores de les cinc sessions que formen el procés.

Entre els projectes realitzats a partir dels dos darrers pressupostos hi ha la construcció d'unes noves escales que connecten l'avinguda del Pont amb la ribera; el reforç lumínic de dos passos de vianants a la carretera de Manresa; ordenar l'aparcament del Camp del Serra; l'ampliació d'enllumenat i la instal·lació d'una font en aquesta zona; la millora de les grades del pavelló poliesportiu vell i la construcció d'un pas de vianants elevat a la plaça de Camp.