La CUP denuncia tractes de favor de l'Ajuntament amb l'Església a Solsona

ApS-CUP va denunciar en el darrer ple de l'Ajuntament de Solsona que la brigada municipal realitzés tasques de manteniment en els jardins del Palau Episcopal podant els rosers que donen al Vall Calent. El govern va respondre al Ple i va reconèixer estar realitzant aquestes accions de manera gratuïta, fet que porten realitzant des de molts anys enrere. L'alcalde David Rodríguez ho va justificar argumentant que el jardí del Palau Episcopal tot i ser privat fa funció de verd públic i per això se'n fan càrrec. La CUP va demanar el cost de dur a terme el manteniment d'aquests jardins, resposta que asseguren no haver rebut encara.

Els cupaires afirmen en un comunicat que aquest cas és només un dels que demostra «els tractes de favor, les prerrogatives i el poder que segueix tenint l'Església a Solsona». A més, la formació política denuncia que mentre l'esglèsia «es dedica a condicionar l'ajuda de Carites a les persones necessitades a l'evangelització, a atacar l'alliberament de la dona i al col·lectiu LGTBI i, amb zel, a immatricular-se un gran nombre de bens immòbles per tota la comarca, se li cuida amb els impostos de tothom el jardí, se li perdona l'IBI de les seves propietats no de culte (el dels temples el tenen perdonat per llei) o es dóna al seu representant tracte i honors d'auroritat pública».

La CUP també ha afegit que d'espais verd privats a Solsona que poden fer una funció pública n'hi ha més i l'Ajuntament no hi dedica esforços. Per tant, asseguren que això només demostra que el govern de Solsona no té la voluntat política de retirar el tracte de favor del que ha gaudit l'esglèsia històricament a la capital del Solsonès.

A més, tanquen el comunicat assegurant que la resposta de l'alcalde al Ple va ser d'una «forta bel·ligerància» i de tallar a la regidora a la qual anava dirigida la pregunta.