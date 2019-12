L'Oficina Jove tanca el seu primer any d'existència amb tres mil consultes

L'Oficina Jove del Solsonès està de celebració perquè dimarts passat es va complir un any des que finalment va obrir les seves portes. En els primers dotze mesos d'existència, l'Oficina ha rebut prop de 3.000 consultes de joves d'arreu de la comarca d'entre 14 i 30 anys sobre temes de salut, educació, treball, participació, habitatge, mobilitat, esport, oci i lleure.

L'entitat va engegar el desembre del 2018 després de ser una de les propostes guanyadores del pressupost participatiu d'aquell any perquè suposava una necessitat explícita per als joves de la comarca. L'entitat explica que «ha estat un primer any de donar a conèixer el projecte, d'establir espais de trobada amb serveis, agents i entitats implicades amb els joves de la comarca». Alguns dels projectes realitzats per l'Oficina durant aquest 2019 han estat l'oferiment d'un espai d'atenció personalitzada i confidencial als joves per resoldre dubtes sobre salut, ofertes formatives als centres de secundària, assessorament en educació i en la recerca de feina.

Sobretot, un dels aspectes als quals més esforços s'han dedicat ha estat la participació ciutadana. Primer mitjançant la dinamització d'espais de participació com el consell d'adolescents de Solsona o el que s'obrirà aquest 2020 a la vall de Lord. Recentment també es va crear el projecte «Expressa't: espai temporal d'art jove», en el qual es destina una de les parets de l'oficina a acollir l'obra d'un jove artista de la comarca.

A més, durant aquest temps també han fet la funció d'agent interlocutor entre els joves i les administracions ja que per si sols potser fins ara no es podien fer sentir. Han rebut diverses propostes de joves o entitats juvenils que demanaven suport per poder realitzar-les. Un exemple d'això és que la Biblioteca Carles Morató de Solsona hagi ampliat els seus horaris en època d'exàmens després que Joventut Solsonina, una associació de joves de la capital comarcal, fes arribar aquesta necessitat a l'Oficina Jove del Solsonès.

L'entitat fa una valoració molt positiva del seu primer any a la comarca i ja posa el focus en els projectes que preparen per al 2020. Alguns d'aquests són la creació i la posada en marxa d'un carnet jove comarcal que ofereixi descomptes i avantatges als joves del Solsonès i una nova web, que permeti explicar i tenir un mapa de recursos de tots els serveis que ofereix l'Oficina Jove del Solsonès.