El Port del Comte acull avui una baixada de torxes per La Marató

L'Escola d'Esquí del Port del Comte organitza per cinquè any consecutiu una baixada de torxes per recollir diners per a La Marató de TV3. La baixada tindrà lloc avui a les sis de la tarda i es podrà realitzar amb esquís o amb snowboards. Les donacions seran de 3 euros.

Un cop a baix, els assistents podran gaudir d'un got de rom cremat cortesia de l'Hotel 1730 i un DJ local amenitzarà la vetllada amb música.

En l'edició anterior, l'Escola d'Esquí Port del Comte va aconseguir reunir un total de 600 euros de recaptació que enguany tenen la intenció de superar en tractar-se de la cinquena edició d'aquesta baixada de torxes. En l'activitat hi col·laboren l'estació d'esquí, que obre les seves instal·lacions, l'Hotel Port 1730 i l'Ajuntament de la Coma i la Pedra.