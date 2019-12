Albert Estella, un amant de la neu i de l'aventura

Albert Estella va començar a treballar al Port del Comte ara fa 35 anys, però des del 2014 és el director de l'estació d'esquí del Solsonès. «Vaig començar en el lloguer esquís, després vaig passar a pistes, de pistes a cap de pistes i després em van dir que ja que m'ho coneixia tot bé, qui millor que jo per dirigir l'estació», explica Estella sobre el seu inici com a director del Port del Comte.



Estella va néixer a la Coma i la Pedra, municipi on és situada l'estació. El seu pare va ser un dels fundadors del Port del Comte ara fa 40 anys, fet que va provocar que l'actual director es posés els esquís des de ben petit. Tot i això, lamenta que des que es va convertir en el director de l'estació, ja no pot gaudir de la neu com ho feia anys enrere, tot i que assegura que «el dia que no hi ha neu, sempre faig alguna escapada a algun altre lloc per poder gaudir-ne».



Estella també és un amant dels esports d'aventura fins al punt d'obrir amb dos socis més el salt elàstic situat al pantà de la Llosa del Cavall, al qual també dedica els seus esforços quan no és temporada d'esquí. A més, també és aficionat al vol amb parapent, activitat que realitza quan troba algun espai en la seva atapeïda agenda.