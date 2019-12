La cinquena Fira del Tió omple de visitants forasters el nucli antic solsoní

La Fira del Tió, que arriba a la cinquena edició i és la darrera incorporació al calendari de certàmens que s'organitzen a Solsona, va donar el tret de sortida a les celebracions nadalenques a la ciutat.

El bon temps i les activitats programades van omplir la plaça Major, la plaça del Bisbe i els claustres de la catedral (els tres indrets que formaven l'espai firal) d'un públic format sobretot per famílies amb nens petits; entre les quals destacaven molts visitants forans que van aprofitar el cap de setmana llarg propiciat pel dia de la Constitució. En aquest sentit, l'elecció d'un espai de dimensions reduïdes al nucli antic solsoní s'ha mostrat encertada, ja que d'aquesta manera s'evita la dispersió dels visitants.



Ordenament de l'espai firal

Així, al centre de la plaça Major s'hi ubicava el mercat d'artesans, on es podia comprar des de pollastres ecològics fins a espelmes de cera, passant per xocolata artesana o bé manualitats. A més, s'oferien tastets d'alguns dels productes que s'hi venien. I tot això amenitzat per les melodies que interpretava Nusduo, duet format per un guitarrista i una pianista.

L'espai que formen la plaça de l'Església i la plaça del Bisbe era destinat als jocs infantils, una de les activitats de la fira que més expectació van despertar, sobretot entre els més petits. Jocs del món gegants fets de fusta, tallers de Nadal per a nens i nenes i un taller d'iniciació al rollerski (uns patinets amb rodes en forma d'esquís i pals) van entretenir petits i grans.

Finalment, als claustres de la catedral s'hi exposaven tions, caganers i pessebres cedits per famílies solsonines. Entre els primers, des d'un tió que s'utilitza des dels anys quaranta fins a un de comprat a la mateixa fira l'any passat, i passant per tions molt treballats. Pel que fa als pessebres, destacava una reproducció de la capella del Claustre de Solsona transformada en portal, i pessebres molt imaginatius. Al mateix indret s'havia habilitat un espai on els més petits podien dibuixar tions i escriure desitjos en un paper.

La Fira del Tió també tenia un vessant solidari amb la venda de tions a preus entre 10 i 50 euros, recaptació que serà per al Rebost Solidari del Solsonès i la recollida de joguines de Creu Roja.

La fira va acabar amb l'encesa de l'arbre de la plaça Major i l'actuació de l'Orfeó Nova Solsona.