El Port del Comte guanya vint canons de neu de baix consum en dos anys

El pont de la Puríssima és la data habitual d'inici de la temporada d'esquí a les estacions catalanes. El Port del Comte va obrir el cap de setmana passat, però és en aquest pont quan l'estació considera inaugurada la temporada. El Port del Comte ha continuat el projecte de renovació de l'estació amb la compra els dos darrers anys de vint canons de neu d'última generació i de baix consum per aconseguir l'objectiu que s'ha marcat. «L'objectiu no és gastar per produir més, sinó que amb poca neu puguem treballar», explica el director del Port del Comte, Albert Estella.



Per aconseguir aquest objectiu l'estació ja fa anys que inverteix en energies renovables per millorar les seves pistes i reduir costos. Per exemple, ja fa uns 20 anys que la direcció centra els seus esforços a millorar el sistema de drenatge de les instal·lacions, ja siguin els de les pistes o els d'altres zones com l'aparcament. Així, els drenatges de les diferents zones de pàrquing acumulen l'aigua en una bassa que posteriorment s'utilitza per fer funcionar els canons de neu o en altres situacions si és necessària.



Pel que fa a la compra de maquinària, aquesta temporada la direcció del Port del Comte ha volgut apostar pels canons de baix consum que tenen la capacitat de generar més neu que els antics. Entre la temporada passada i aquesta, l'estació ha sumat 20 nous canons a la seva flota, que ja és de 270. Malgrat l'important nombre de canons que té l'estació, Estella assegura que «el problema de la nostra estació és el temps. Si plou s'omplen les basses i tenim aigua per fer funcionar els canons, si no plou l'hem de bombejar de 1.000 metres sota terra, amb els costos que això comporta».



Aquest any la inversió ha estat més o menys com la dels darrers anys, segons la direcció. Sobretot, en manteniment de telecadires per realitzar revisions més completes i garantir la seguretat del client. L'any passat també van comprar una màquina trepitjaneu nova, i ara la flota ja és de vuit.



Per complir l'objectiu de poder treballar amb menys neu mitjançant l'ús d'energies renovables l'estació també està treballant des de fa uns quants anys en aprofitar els seus boscos per millorar les pistes. «El que fem és produir la nostra biomassa, que surt de la neteja dels boscos després de triturar-ho. Llavors tirem la biomassa a pistes bar-rejada amb terra i aconseguim que, en llocs on només hi havia rocs, es pugui sembrar herba perquè un cop hi caigui la neu, el mantell aguanti molt més», explica Estella.

Les pluges són un problema



El Port del Comte va obrir dissabte passat amb només cinc pistes disponibles malgrat que les expectatives durant la setmana anterior eren de posar en funcionament un total de 20. Finalment se'n van obrir només cinc després que la meteorologia no acompanyés en els darrers dies abans de la posada en marxa de l'estació. «El principi de la temporada feia bona pinta perquè vam poder fer neu, però divendres 29 ens van caure gairebé 80 litres d'aigua, dimarts 20 litres més i dimecres encara 10 més, o sigui que el temps finalment no ha acompanyat», lamenta el director de l'estació, que afegeix que si no hagués plogut haurien engegat la temporada amb el 70 o 80% de l'estació disponible, no les set pistes que tenen obertes aquest pont. Es tracta de la zona de debutants amb dues cintes i dos teleesquís i el telecadira del Querol amb la pista de la Rasa Coma oberta. A més, també es pot gaudir de la zona de tubbies i trineus.

Tot i això, Estella destaca que tot i que el canvi climàtic és real i es nota, a l'estació no l'ha afectat gaire en les darreres temporades. «Fa dos anys vam tenir la millor temporada i amb molta més neu que en els inicis de l'estació ara fa 4 dècades», reconeix Estella amb referència als records de molta gent de les grans nevades de fa 40 anys. «Al final, el canvi climàtic hi és, però amb els nous sistemes que sorgeixen es pot anar superant. Sí que una estació com la nostra que és al Prepirineu, més al sud, les nevades normals no hi arribaran, però sempre hi haurà innovacions per poder treballar amb menys neu», afirma el comardí, que lloa el treball de l'estació en els dar-rers temps que han fet possible que ara es pugui esquiar amb 10 centímetres de neu mentre que anys enrere no es podia esquiar amb un metre de neu pels rocs que hi havia a les pistes.

Poques pistes però bona afluència



Pel que fa al pont de la Puríssima, Estella es va mostrar molt satisfet de la gent que ha anat a esquiar a l'estació divendres i dissabte. El director assegura que divendres van esquiar al Port del Comte unes 800 persones, mentre que ahir ho van fer prop d'un miler. «Tenint en compte el tant per cent de l'estació que està oberta, hi ha una mica més de moviment que l'any passat, ja que hi ha el mateix nombre d'esquiadors que hi havia amb la zona Sucre disponible i els 40 km esquiables pels 7 que tenim aquest cap de setmana».



L'objectiu del Port del Comte per a aquesta temporada és arribar als 90.000 usuaris. «Som una estació que normalment treballa amb uns 60.000 o 70.000 esquiadors, ja que aquí mesos bons de neu només en tenim 4 o com a màxim 5. La idea és superar-nos una mica cada any», explica Estella, que afegeix que la possibilitat d'arribar a la xifra objectiu dependrà del que s'allargui la temporada i de la meteorologia. «Aquest any Setmana Santa queda molt lluny, a final d'abril. Arribar-hi costarà, però de moment hem començat bé», diu el director de l'estació de La Coma i la Pedra.



El Port del Comte es caracteritza per tenir una clientela familiar, amb molts nens i aprenents, sense deixar de banda els fidels que compren els forfets de temporada. Aquests primers dies de temporada també són protagonitzats per aquestes famílies amb nens i aprenents que gaudeixen del Port del Comte. Estella assegura que tenen aquest públic gràcies al gran avantatge de l'estació del Solsonès, la seva proximitat amb Barcelona i Lleida que permet als usuaris visitar l'estació un dia i marxar el mateix dia.