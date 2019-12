Enguany el Port del Comte també ha invertit en la millora d'alguns murs de contenció i senyalització a les pistes, però des de fa anys hi ha un element a la zona de debutants que no està protegit i que ja ha protagonitzat algun accident. Es tracta de la tanca de fusta del bar situada al final de la pista que, malgrat que sí que té els pilons protegits, qualsevol persona hi pot xocar i fer-se mal.