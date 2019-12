El bon temps afavoreix una Fira de Santa Llúcia reeixida a Navès

Ambient de fira a la urbanització Santa Llúcia de Navès, l'indret on se celebra cada any aquest certamen

Ambient de fira a la urbanització Santa Llúcia de Navès, l'indret on se celebra cada any aquest certamen ricard monsó

El municipi de Navès va celebrar ahir la Fira de Santa Llúcia, un dels esdeveniments centrals del calendari festiu d'aquest poble del Solsonès i que s'organitza en aquestes dates des de fa molts i molts anys.

Amb tot, els navassencs ja havien organitzat activitats relacionades amb aquest certamen de desembre des del dijous passat, quan el grup de teatre Coll d'Arques, format per persones del municipi, va fer la primera representació de l'obra Políticament incorrecte, una comèdia de Ray Cooney que van repetir l'endemà, divendres, a la Sala d'Esplai; i dissabte van continuar els actes amb la celebració d'un espectacle d'animació familiar i un altre de màgia a càrrec del solsoní Mag Pere. Una part dels beneficis obtinguts amb la venda d'entrades es destinaran a La Marató de Tv3.

Pel que fa a la jornada d'ahir, un sol esplèndid i unes temperatures força benignes, tenint en compte altres edicions de la fira, van portar a la urbanització Santa Llúcia de Navès (on s'ubica l'espai firal) una gran afluència de visitants, sobretot entre les 12 del migdia i les 2 de la tarda. Arribats en bona mesura d'altres municipis del Solsonès i també del Berguedà, els qui van desplaçar-se a Navès van poder passejar-se entre parades i alhora van poder gaudir de les activitats preparades per l'organització.

Així, entre els estands de la fira es podien comprar, entre altres productes, patates d'alta munta-nya d'Odèn, mel feta artesanalment, objectes de fusta per a la cuina, fruits secs, xocolata i ornaments florals, principalment arbres de Nadal i les ponsèties típiques d'aquestes dates.

Però la Fira de Santa Llúcia és molt més que un espai de compravenda, ja que s'organitzen activitats que complementen la part d'intercanvi econòmic propi d'una fira. En aquest sentit, Club Solsonès Modelisme va habilitar una pista de terra on s'exhibien les habilitats dels cotxes de radiocontrol, Bitlles Olius va organitzar una tirada de bitlles catalanes, es va habilitar una part de la Sala d'Esplai per exhibir-hi motos clàssiques, mentre que a la resta de la sala s'exposaven manualitats i col·leccions variades fetes per persones del municipi. Takumba Solsona va amenitzar l'ambient amb una batucada, i uns pallassos entretenien els més menuts.

També hi va haver demostracions de treballs artesanals com la forja, la filatura i fer eines de fusta.

A les 11 del matí, a la capella de Santa Llúcia de Navès, es va celebrar una missa, i s'hi van venerar les relíquies de la santa i es van cantar els goigs a la Mare de Déu que dona nom a aquesta fira.