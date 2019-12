El canvi a il·luminació LED destaca en el pressupost de Sant Llorenç per al 2020

arxiu particular

Els regidors de l'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys arxiu particular

L'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys va celebrar dimecres passat l'últim ple ordinari de l'any en el qual es va aprovar el pressupost de l'exercici 2020, que ascendeix a 1.528.349,73 euros. Així doncs, el pressupost per al 2020 suposa una pujada del 5,69% respecte a l'aprovat l'any passat al consistori piteu, que no arribava al milió i mig d'euros.

El proper pressupost destaca pel capítol d'inversions, que puja a gairebé 600.000 euros respecte dels 523.000 euros que es van pressupostar el 2019. La partida més destacada és l'obra de substitució de tots els punts de llum del poble per tecnologia LED, amb l'objectiu d'aconseguir una energia més sostenible i reduir el cost energètic municipal. Aquesta actuació ja estava prevista en els pressupostos del 2019, però finalment no es va poder dur a terme, motiu pel qual es traspassa als nous pressupostos. L'actuació és la inversió més destacada del pressupost del 2020, amb un cost de 229.199,52 euros.

El fet de passar aquesta inversió important al 2020 suposa finalment un increment de més del 30% respecte al pressupost que realment s'ha executat aquest 2019.

El consistori de Sant Llorenç de Morunys assegura que es tracta d'un pressupost realista i amb una important despesa en inversions, i agraeix l'esforç de la gent que sempre els ajuda a l'hora de demanar les diferents subvencions.

El nou pressupost es va aprovar per unanimitat després d'una negociació entre el govern i l'oposició que va comportar alguns petits canvis en el pressupost final, tot i que el consistori assegura que la realització del pressupost ha estat un treball conjunt.

Altres inversions destacades són la pavimentació de la vorera de la carretera de Solsona al tram dels Emprius (102.376,89 euros), la prolongació del carrer de la Creueta fins al carrer Grau de l'Areny, l'execució de xarxa de fibra òptica als equipaments de la zona esportiva i escolar (95.570,51 euros), les reformes a l'institut i a la Sala Polivalent (16.647,27 euros) i la realització de la nova teulada a l'institut Sant Llorenç de Morunys (43.974,35 euros).

En el mateix ple, el consistori també va aprovar una moció de suport als veïns de Llobera afectats pel conflicte territorial amb Torà (Segarra). Els cinc regidors de Piteus per Sant Llorenç hi van votar a favor, mentre que els tres de Junts per Sant Llorenç van decidir abstenir-se.