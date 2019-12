La Nit de l'Esport del Solsonès torna al Teatre Comarcal el dia 7 de febrer

Aquest divendres finalitza el termini per a la presentació de candidatures per a la 19a Nit de l'Esport del Solsonès, que se celebrarà el proper 7 de febrer. Enguany repeteixen les categories d'esport escolar, esportistes d'alt nivell i equips federats, i es farà un reconeixement a una trajectòria esportiva. Com a novetat, la propera edició recupera l'emplaçament del Teatre Comarcal en comptes de la Sala Polivalent, on s'havia celebrat els darrers anys.

La Comissió Tècnica, l'ens format per diferents entitats esportives, representants de centres educatius i tècnics, és l'encarregada de validar les candidatures proposades des de ja fa algunes edicions. Segons fonts de l'organització, Consell Comarcal, Ajuntament de Solsona i Consell Esportiu, aquest equip de persones «treballa de forma incansable per donar forma i innovar en aquesta cita anual que aglutina tots els esportistes en un esdeveniment que ve a reconèixer el seu recorregut i els mèrits de la temporada».