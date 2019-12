El Museu Vall de Lord tindrà una nova sala amb la rehabilitació del monestir

La Generalitat de Catalunya ha tret a concurs la la tercera fase del projecte de rehabilitació del monestir de Sant Llorenç de Morunys que va iniciar-se l'any 2004. Les noves obres tenen com a objectiu l'adequació d'una nova sala destinada al Museu - Centre d'Interpretació de la Vall de Lord, fet que feia temps que es demanava ja que s'estava quedant sense espai.

L'actuació també contempla la construcció de lavabos públics donat que fins ara no n'hi havien i també adequar una planta de l'edifici propeitat de la parròquia de Sant Llorenç de Morunys. Com en les dues darreres fases, les actuacions van destinades a potenciar aquest edifici com a reclam i generador d'activitat pel municipi de Sant Llorenç de Morunys amb millores al museu i a les propeiatats parroquials per igual.

El cost de les obres és de 120.000 euros dels quals un 50% els aporta la Generalitat de Catalunya. Un altre 25% estarà subvecionat per la Diputació de Lleida mentre que la resta es dividirà entre l'Ajuntament piteu, la parròquia de Sant Llorenç i el Bisbat de Solsona. El projecte contempla una durada de 6 mesos, al tractar-se d'actuacions que es poden dur a terme simultàniament.

La primera fase de la rehabilitació del monestir va consistir en adequar l'estructura que es trobava en molt mal estat i que, segons el director del museu, Josep Amills, «estava en risc de caure a terra». Un cop assegurada l'estructura de l'edifici, la següent fase va tenir un objectiu semblant a l'actual, l'adequació de diferents espais per destinar-los tant al museu com a la parròquia. Després d'un temps d'incertesa, Amills assegura que «estem molt contents perquè es veu que el projecte tira endavant».

Si tot evoluciona sense problemes, està previst que les obres donin el tret de sortida a principis de gener del 2020.