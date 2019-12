Sant Ponç, la Llosa del Cavall i la Baells reforcen la seguretat

La presa del pantà de Sant Ponç ara estarà vigilada per càmeres

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) destinarà més de 850.000 euros en la instal·lació de sistemes de videovigilància a les preses dels embassaments que gestiona, entre els quals el pantà de Sant Ponç i la Llosa del Cavall, al Solsonès, i el de la Baells, al Berguedà. Les altres preses en què s'actuarà són les de Darnius-Boadella i Siurana, on, amb la de Sant Ponç i la Baells, s'instal·laran nous sistemes de vigilància més avançats per substituir els que tenen actualment en servei; i pel que fa a les preses de Sau, Foix i la Llosa del Cavall, es duran a terme millores en els sistemes de videovigilància ja existents.

La millora en la videovigilància persegueix el doble objectiu de millorar i garantir la seguretat així com fer possible les tasques de manteniment i operació que s'hi desenvolupen assíduament. Així, l'ACA orientarà el sistema de vigilància a la protecció d'accessos, zones perimetrals i zones especialment sensibles amb l'objectiu de prevenir la comissió de delictes o faltes i per identificar-ne els presumptes autors. A més es pretén que el sistema serveixi també d'ajuda a l'explotació de l'embassament i permeti, entre d'altres, la comprovació de posicions de comporta de preses, desguassos o sobreeixidors, els desembassaments o el seguiment del personal de manteniment dins de la presa.

Pel que fa a la instal·lació d'un nou sistema de videovigilància a la presa del pantà de Sant Ponç, l'operació tindrà un cost de 206.387,22 euros sense IVA i una durada de set setmanes. El projecte preveu la instal·lació d'un total de 6 càmeres, 4 de les quals mòbils i la resta fixes, 23 sensors volumètrics, que serveixen per detectar la presència de persones, i 2 barreres d'infrarojos situades en els accessos de la presa. Dues de les càmeres estaran situades a l'interior, a les galeries de la presa. Per poder fer funcionar el sistema de manera correcta, també és necessària l'estesa d'un anell de fibra òptica a les instal·lacions per connectar el circuit de càmeres.

Una operació similar es realitzarà a la presa de la Baells amb la instal·lació d'un sistema format per 15 càmeres, 3 de les quals són mòbils i les altres 12 fixes, 34 sensors volumètrics i 1 barrera d'infrarojos. En aquest cas, el projecte té un cost de 108.143,98 euros sense IVA.

A la Llosa del Cavall, el projecte és més senzill en haver-hi ja un sistema de videovigilància i, per tant, el cost és més baix, de 38.000 euros sense IVA, i la durada, de poc més de dues setmanes. El sistema de videovigilància actual de la Llosa del Cavall inclou 7 càmeres i 15 sensors volumètrics que el projecte considera suficients per tenir la garantia que les instal·lacions estan ben vigilades.

Així, les actuacions aniran destinades a millorar algunes errades del sistema actual, com alguna càmera i algun sensor que no funcionen correctament, o dotar les set enregistradores de protecció elèctrica, ja que actualment no en tenen.