La recaptació del sopar de Nadal de Rotary es destinarà als joves migrats sols

Aquest dissabte a les nou del vespre, el Rotary Club de Solsona durà a terme el seu tradicional sopar de Nadal, en aquesta ocasió a l'hotel Sant Roc. Com cada any, la recaptació d'aquest esdeveniment, 25 euros dels 50 que val el sopar per persona, anirà destinada a una iniciativa social de la ciutat. Enguany s'utilitzarà per ajudar el col·lectiu dels joves migrats sols que han estat acollits a Solsona a poder aconseguir un allotjament, ja que un cop han assolit la majoria d'edat, arriben al moment en el qual solen tenir més dificultats per trobar feina i un lloc on poder residir.

L'organització calcula que finalment assistiran unes 45 persones al sopar, algunes més que en l'edició passada. El sopar d'aquest any estarà amenitzat amb les actuacions del músic i professor del Gran Teatre del Liceu Peter Thiemann i la concertista Seon-hee Myong.