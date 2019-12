El Bisbat de Solsona revela que vuit menors van ser víctimes d'abús sexual de dos clergues

El Bisbat de Solsona ha destapat vuit casos d'abusos sexuals a menors a la diòcesi. Entre els anys 50 i 70, dos capellans, dels quals no han volgut revelar la identitat perquè ja són morts, van abusar de vuit menors. Aquesta és la informació que va publicar ahir el Bisbat amb un comunicat en què el bisbe de Solsona, Xavier Novell, demanava perdó a totes les víctimes, els oferia ajuda i es comprometia a treballar perquè mai més es doni un cas d'abús a la diòcesi.

La delegació diocesana de Protecció de Menors i Adults Vulnerables i l'oficina d'atenció a les víctimes d'abusos sexuals, creades el mes de febrer passat, han investigat aquests mesos exhaustivament qualsevol rumor d'abús sexual, i han confiat al vicari general i a un altre prevere la revisió de tots els arxius des de l'any 1930 per comprovar si existeixen possibles denúncies contra clergues diocesans en matèria d'abusos sexuals.

El comunicat explica que en els darrers mesos s'han rebut un total de 4 informacions i s'han investigat 3 rumors. A partir d'aquí, la delegació ha estudiat 4 possibles casos d'abusos sexuals a menors per part de clergues diocesans. Mitjançant aquestes investigacions, la delegació ha descobert que entre els anys 50 i 70 dos capellans diocesans del Bisbat de Solsona van abusar de vuit menors d'edat. Els dos abusadors ja fa anys que són morts, fet pel qual el Bisbat assegura que no és necessari «fer cap més passa» i fer pública la seva identitat. A més, tres de les víctimes també ja han mort.

Segons el comunicat del Bisbat, l'ens ja ha atès tres víctimes. El mateix Xavier Novell ha estat una de les persones que han parlat amb dues de les víctimes dels abusos, i el vicari general de la institució també s'ha posat en contacte amb una tercera. El comunicat diu que les víctimes han revelat els abusos que van patir anys enrere i els seus abusadors. A més, aquestes tres víctimes també han expressat els motius del seu silenci al llarg d'aquests anys i la voluntat de no fer pública ni la seva identitat ni la dels seus abusadors.

Tant Novell com el vicari han transmès a les víctimes «la petició de perdó que els ha estat feta en nom de l'Església; el compromís que es faran públics els fets preservant la seva intimitat i identitat; la promesa que la diòcesi farà el possible perquè els abusadors no rebin mai cap tipus de reconeixement i, sobretot, perquè es desenvolupi una cultura i un protocol de protecció dels menors i adults vulnerables», segons el comunicat publicat pel Bisbat solsoní.

En escrit, Novell fa unes declaracions «commogut per l'encontre amb algunes víctimes i per la lectura de les actes dels altres encontres», en les quals condemna en nom propi i de l'Església aquests casos del Bisbat de Solsona, demana perdó i ofereix ajuda a les víctimes, es compromet que no torni a passar cap cas semblant a la diòcesi i demana als membres de l'Església diocesana una jornada de penitència, amb dejuni i oració, que s'ha de celebrar el proper dissabte 28 de desembre.

El bisbe de Solsona, a més de condemnar els fets, demana a tots els membres de la diòcesi que es facin «càrrec del dolor i del silenci asfixiant que les víctimes han hagut de patir durant molts anys». A més, s'ofereix a ajudar les víctimes i mostra la «disponibilitat a escoltar i atendre noves revelacions i denúncies per fer del bisbat un lloc segur per als infants i els adults vulnerables», i afegeix que la diòcesi mira de cara a la «part més fosca de la seva història» i que treballa perquè no succeeixi mai més res semblant al seu interior.