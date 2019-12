Una cardonina afirma que el seu pare va conèixer una víctima d'abús de Solsona

La notícia dels abusos sexuals a vuit menors per part de dos capellans del Bisbat de Solsona ha provocat enuig en els habitants de la ciutat i, fins i tot, ha fet aflorar altres casos relacionats amb aquest. El diari Regió7 ha pogut saber un cas després d'haver parlat amb Gemma Nadal, una resident a Barcelona però de família cardonina que explica que el seu pare, Joan Nadal, li va assegurar haver conegut una víctima d'abús sexual al seminari de Solsona.

Joan Nadal va néixer i viure a Cardona, però va passar una temporada, del 1949 al 1952, a Barcelona. Durant aquells tres anys, explica Gemma Nadal, el seu pare va fer una visita a l'Hospital Sant Pau de la capital catalana ja que havia sabut que hi havia un jove de Cardona ingressat i en aquells temps era normal que les persones dels pobles residents a Barcelona visitessin, sovint per cortesia, els veïns dels seus pobles d'origen que havien estat traslladats als hospitals barcelonins.

Aquell jove cardoní ingressat era un seminarista de Solsona que, segons el pare de Nadal, feia temps que estava malalt i encara no havien trobat l'origen de la malaltia. Un cop a l'Hospital de Sant Pau se li va diagnosticar una infecció originada per una malaltia de transmissió sexual. Tenint en compte la joventut del noi i el fet que era seminarista, se li va preguntar per l'origen d'aquella infecció. Va ser llavors quan va confessar haver patit abusos sexuals per part d'un capellà al seminari de Solsona. L'última informació que té Gemma Nadal sobre aquest cas que li va transmetre el seu pare és que el jove que havia patit els abusos va tornar al seminari un cop recuperat i que, per tant, podria haver acabat sent capellà. Tot i això, el pare de Nadal mai li va transmetre la identitat d'aquesta víctima a la seva filla, que desconeix també la identitat del capellà que va abusar sexualment del jove.

Nadal explica que, un cop coneguda la informació sobre els abusos dels dos capellans del Bisbat de Solsona als vuit menors, va saber de l'existència de la Delegació diocesana de Protecció de Menors i Adults Vulnerables i de l'Oficina d'atenció a les víctimes d'abusos sexuals. La barcelonina va informar ahir al Bisbat d'aquest cas a través d'aquesta oficina perquè la delegació diocesana posi fil a l'agulla a la investigació i comprovi la veracitat del cas. Tot i això, Nadal assegura que si el seu pare va conèixer aquest cas, segurament molta gent del poble també ho va saber, i probablement el Bisbat també va tenir constància d'aquest cas, tenint en compte que el jove va tornar al seminari un cop recuperat de la infecció.