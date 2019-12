El bisbe de Solsona diu en la seva glossa que l'Església vol esdevenir «una ciutat de l'alegria»

El bisbe de Solsona, Xavier Novell, afirma en la glossa del full diocesà del bisbat que l'Església de la ciutat «vol ser una ciutat de l'alegria», després que ahir la mateixa diòcesi publiqués que dos clergues havien abusat sexualment de vuit menors entre els anys 50 i 70.

En el mateix escrit, Novell invita tothom a una jornada de penitència amb dejuni i oració que hauria de començar el dia 28 de desembre, Sants Innocents, i hauria de durar fins a l'eucaristia de les festa de la Sagrada Família.

El bisbe de Solsona reitera les disculpes emeses ahir en nom de l'Església i assegura que aquesta «mai més, en cap dels seus espais, pot ser un lloc de terror per a ningú. La nostra Església vol ser un hospital de campanya on tothom, especialment els ferits afectivament, pugui trobar un lloc d'acollida i de guarició». A més, afegeix que la diòcesi també vol ser una «escola de la misericòrdia» on tothom pugui experimentar «el poder alliberador del perdó de Déu».