La comissió de l'orgue ofereix regalar o apadrinar els 3.195 tubs de l'instrument

La comissió per la restauració de l'orgue de Solsona continua treballant per aconseguir el finançament necessari per dur a terme la rehabilitació de l'històric instrument. Per això ha engegat la iniciativa «El teu entre 3.000», amb la qual vol fer partícips la ciutadania i el teixit empresarial de la ciutat d'aquest important procés per a Solsona.

Amb aquesta iniciativa, la comissió ofereix la possibilitat d'apadrinar o regalar un dels 3.195 tubs de l'emblemàtic instrument de la catedral de Santa Maria de Solsona als ciutadans i a les empreses. El gran nombre de tubs i les seves varietats fan possible crear un ampli ventall d'ofertes per als futurs padrins dels tubs que van des dels 60 euros els més petits fins als 1.000 euros que costa apadrinar un tub de façana, el més gran i espectacular de l'orgue.

Els nous padrins rebran un certificat personal, mentre que si es regala un dels tubs es farà entrega d'un cilindre de cartolina platejada similar a un dels tubs de l'orgue, que es podrà regalar.

El membre de la comissió Ramon Segués explica que, mentre duri el procés de rehabilitació, s'instal·laran uns plafons a la part de sota de l'orgue on s'anirà actualitzant la llista de noms de patrocinadors i de col·laboradors, i afirma que un cop acabada la rehabilitació, «encara no hem decidit com, però segur que hi haurà en algun lloc la relació de persones, institucions o empreses que l'hauran fet possible».

A part dels plafons, la comissió també instal·larà a la catedral una cartellera amb informació sobre els avenços de la restauració, a més d'una caixeta perquè s'hi puguin dipositar donatius.