Els hotels propers al Port del Comte necessiten neu per omplir-se al 100%

Els hotels i comerços de la Coma i la Pedra destaquen la importància de la neu en el turisme de la zona tot i que afirmen que, en altres ocasions com en ponts llargs durant l'any, també reben un bon nombre de visites.

El pont de la Puríssima de la setmana passada va deixar prou satisfets els hotels de la zona propera al Port del Comte, amb més o menys un 70-75% de la seva ocupació. Els hotelers consideren que és una bona xifra tenint en compte que al Port del Comte, el principal atractiu turístic de la zona, hi havia poca neu, però la gent va pujar de totes maneres fins a l'estació d'esquí del Solsonès.

Tot i considerar bona l'ocupació, els negocis hotelers destaquen la importància de la neu per arribar a omplir la totalitat de les seves habitacions. «Si hi ha molta neu anem al 100% i hem de dir que no a alguns clients, però si n'hi ha poca igualment tenim una bona ocupació, ja que en tractar-se d'una estació familiar, els nens amb dos carretons en tenen prou per passar-s'ho bé», assegura la direcció de l'hotel Avet de la Coma i la Pedra, situat molt a prop de l'estació i que viu una situació similar a la del nou hotel Port 1730, situat just al costat de les pistes del Port del Comte.

Pel que fa als comerços, també noten la importància de la neu en el turisme al municipi. Casa Roseta, una botiga situada al nucli del poble, explica que en tractar-se d'una zona amb un gran nombre de segones residències, quan arriba una nevada ho noten molt, ja que puja molta gent que no és del municipi tant al Port del Comte com a l'estació de Tuixent. Tenint en compte els caps de setmana normals d'hivern, Casa Roseta assegura que sí que es nota més la importància de les nevades, ja que, depenent de si hi ha molta neu o no, la gent que hi té la segona residència decideix pujar-hi o anar a algun altre lloc.