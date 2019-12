Un acord de l'any 1981 diu que els jardins del Palau Episcopal són del consistori

Els jardins del Palau Episcopal són propietat de l'Ajuntament de Solsona, motiu pel qual en fa el manteniment des de fa molts anys. En el darrer ple de l'ens, ApS-CUP va denunciar tractes de favor de l'Ajuntament cap al Bisbat, entre d'altres, per fer el manteniment dels jardins del Palau Episcopal, pensant que aquests eren propietat de la diòcesi.

Regió7 es va fer ressò del comunicat emès per la formació però posteriorment ha pogut saber que aquest jardí és propietat del consistori des del1981 quan Bisbat i Ajuntament van acordar una proposta per a la cessió d'alguns terrenys a la ciutat, entre els quals hi havia els jardins del Palau Episcopal.

Fonts de l'Ajuntament asseguren que la confusió ve donada perquè en els plànols del POUM aprovats el juny del 2008 no hi apareix reflectida aquesta cessió i a més presenta altres errades respecte a la propietat d'altres zones i terrenys de la ciutat.