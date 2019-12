L'escola Arrels celebra Nadal amb un pessebre vivent, cançons i els Pastorets

Els alumnes de cicle infantil de l'escola Arrels de Solsona van representar divendres un pessebre vivent. Durant el recorregut marcat per dins l'escola i amb l'ajuda dels Armats es podien trobar diferents escenes: el mercat, on es representaven oficis com el de forner, el filador i el peixater, l'infern amb els dimonis, els Reis acompanyats de les estrelles, l'Anunciació i el Naixement.

L'activitat, en què van participar més de 130 nens entre tres i cinc anys, es fa un cop cada tres anys «perquè els infants puguin participar en activitats diferents els altres dos anys del cicle», segons va explicar la directora de l'escola, Anna Moliner.

La representació s'engloba amb les activitats solidàries fetes per col·laborar amb La Marató de TV3. A més del pessebre vivent, s'han fet els Pastorets, a càrrec dels alumnes de 4t, una cantada de nadales per Solsona i una botifarrada popular a la plaça Major organitzada pels alumnes de secundària.