El nou model de recollida de deixalles a les zones rurals del Solsonès s'encalla

Els batlles del Solsonès no s'acaben de posar d'acord amb el model de recollida de deixalles que hauran de començar a utilitzar a les zones rurals un cop Solsona implementi el servei porta a porta aquest proper any 2020.

Tots els municipis de la comarca exceptuant Sant Llorenç de Morunys i el nucli del Pi de Sant Just d'Olius, que ja utilitzen el porta a porta, i Solsona, que l'estrenarà aquest 2020, tenen un problema amb la recollida a les zones rurals de la comarca des de dos aspectes diferents: el mediambiental i el preu del servei.

L'objectiu dels alcaldes és trobar un model que aconsegueixi reduir la taxa que cobra l'abocador de Clariana de Cardener i també la freqüència de la recollida de residus, ja que el nombre de trajectes dels camions influeix en el preu final del servei. Els alcaldes també van proposar que tots els municipis cobressin taxa d'escombraries per conscienciar els ciutadans del cost real de la recollida de residus i els beneficis que el reciclatge comporta tant en la reducció d'aquest cost com per al medi ambient, i van plantejar que aquesta taxa anés a càrrec del Consell Comarcal per evitar malentesos entre ciutadans d'un municipi que no en cobra o en cobra molt poc amb els d'un altre que sí que n'han de pagar.

Pel que fa al nou model, la consellera de Medi Ambient va explicar una proposta que consistia en la reducció dels punts actuals de recollida de la comarca per instal·lar illetes en punts estratègics on es podrà acumular més deixalla i així reduir la freqüència de recollida. Aquesta proposta també va plantejar una nova problemàtica i és que les illetes s'haurien de construir en terrenys de particulars tenint en compte que l'administració no té sòl propi on aixecar-les.

Aquesta reducció dels punts de recollida també va ser objecte de debat, ja que, tot i que els batlles estaven d'acord que és necessari reduir-los, alguns es negaven a fer-ho perquè als seus veïns ja els estava bé la seva situació i els podria semblar malament que els els traguessin del lloc.

A ple del Consell d'Alcaldes, alguns també van posar el focus en el fet que molts veïns no reciclen correctament i els va sorprendre que un 35% de les deixalles generades fossin de matèria orgànica tractant-se de veïns molts dels quals viuen en masies i zones rurals i que per tant tenen la possibilitat de fer-ne compostatge.