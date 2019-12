Ensenyament engegarà l'institut escola Vall de Lord el curs 2020-2021

Sant Llorenç de Morunys podrà començar a gaudir el setembre vinent del nou institut escola Vall de Lord, que naixerà de la fusió entre l'actual escola Vall de Lord i l'institut Sant Llorenç de Morunys. Així ho va confirmar ahir el conseller d'Educació, Josep Bargalló, en la presentació dels nous 26 instituts escola que s'estrenaran el curs vinent arreu de Catalunya, i que confirmen el model d'educació pel qual aposta el govern de la Generalitat, el de la unió d'educació infantil, primària i secundària en un mateix centre.

L'institut de Sant Llorenç de Morunys és un cas «anòmal i únic a Catalunya», va afirmar Bargalló, perquè el centre només ofereix el primer cicle de secundària, i això provoca que els joves vegin fragmentada la seva educació a secundària i hagin d'anar a completar-la a Solsona. Bargalló va destacar la necessitat de convertir el centre en institut escola després d'haver viscut, amb la seva visita al municipi el setembre passat, la problemàtica que tenen molts estudiants del territori que, en no poder estudiar a Sant Llorenç, han d'anar a la capital del Solsonès per fer-ho i, seguint els horaris actuals, arriben a casa seva a la tarda sense haver dinat. «No pot ser que un estudiant surti de casa a les set del matí i arribi a casa a les cinc de la tarda per fer el seu primer àpat calent», va assegurar Bargalló. En aquest sentit, el conseller va afirmar que la Generalitat afavorirà que els estudiants d'aquests nous centres puguin dinar entre les 12 i les 2 del migdia per evitar situacions com les de Sant Llorenç de Morunys.

L'institut escola Vall de Lord disposarà d'un model basat en una línia en l'educació primària i una en la secundària, tal com va informar la directora dels Serveis Territorials d'Ensenyament de la Catalunya Central, Dolors Collell, però l'avenç més important és que els alumnes podran completar l'educació obligatòria al mateix centre.

El projecte de creació del Vall de Lord també inclou la construcció d'un nou edifici que es preveu fer on actualment hi ha el pati que comparteixen escola i institut, i que fa més de 15 anys que l'Ajuntament piteu demana a la Generalitat. L'oficialització de la fusió dels dos centres ha fet que la Generalitat hagi de plantejar-se de nou el disseny de l'equipament, que encara no té data per començar a construir-se. Així, els alumnes del curs vinent de l'institut escola Vall de Lord utilitzaran les instal·lacions actuals dels dos centres.

Les comarques centrals és on es posaran en marxa més instituts escola, amb un total de set nous centres. A l'Anoia, se'n crearan tres de nous: l'escola Renaixença dels Hostalets de Pierola i l'escola Castell d'Òdena ampliaran la seva oferta amb l'educació secundària, mentre que l'escola Les Flandes i l'institut Salvador Claramunt de Piera es fusionaran per crear un nou institut escola. La resta de nous centres de la Catalunya Central seran el de la Vall de Lord al Solsonès i tres més a la comarca d'Osona.

Collell va destacar el cas de l'escola Castell d'Òdena, que inicia un canvi en l'equip directiu i encara aquest repte amb molta il·lusió, així com el cas de la fusió dels centres de Piera, en els quals «construirem ponts físics i pedagògics», en referència a les obres que s'hi hauran de fer per relacionar els dos equipaments actuals.

En la roda de premsa celebrada ahir a la seu del departament d'Ensenyament, Bargalló va assegurar que el que s'està intentant aplicar és el model d'educació «ideal», el que s'utilitza més habitualment arreu d'Europa i que compacta tot l'ensenyament obligatori en un mateix centre, va lamentar que la LOGSE, segons ell, ho trenqués sense tenir en compte el desequilibri territorial que podria comportar, i va afirmar que, per tant, l'objectiu també és «revertir allò que la LOGSE va significar contra l'escola rural». A més, el conseller Bargalló va defensar l'aposta del seu Govern assegurant que, «si no fos una bona oferta, la concertada no ho faria».

Un altre dels punts positius que va destacar Bargalló va ser la possibilitat que els estudiants puguin dinar al menjador dels instituts escola, ja que en època «de retallades» s'hi van deixar de construir cantines. Amb l'anunci d'aquests nous centres, el Govern amplia la seva aposta pels instituts escola al món rural, amb Sant Llorenç de Morunys com a iniciativa referent per lluitar contra el despoblament en aquests territoris.