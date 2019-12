Finalitzen els tractaments aeris contra la processionària amb el 80% d'èxit

La Generalitat de Catalunya ha finalitzat la campanya de tractaments aeris per al control de la processionària del pi a Catalunya, en què ha actuat en un total de 17.500 hectàrees repartides en 11 comarques, entre les quals destaquen l'Alt Urgell, la comarca amb més hectàrees tractades amb 4.170, el Berguedà amb 3.885, el Solsonès amb 3.400, i la Cerda-nya, on n'han estat 1.300. Segons un estudi elaborat pel departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP), la mortaldat de les erugues de processionària en aquelles zones on s'ha aplicat el tractament ha augmentat fins al 80%, mentre que a les zones no tractades de Catalunya es manté al 20%.

El tractament utilitzat continua sent l'aeri perquè és el més efectiu a la tardor, quan les erugues estan en les primeres fases del seu desenvolupament. Tot i que continua la tendència a disminuir de les afectacions per processionària, el departament assenyala que ha mantingut l'esforç en les inversions en tractaments aeris de control de plagues forestals amb l'objectiu que disminueixi amb el pas del temps la gravetat de la seva afectació, tot i que les perspectives en l'actual escenari de canvi climàtic no són gaire favorables.

El DARP també assegura que l'objectiu d'aquest tractament no és erradicar l'organisme sinó contribuir a l'equilibri natural de la seva població a les pinedes. Aquesta plaga, a més d'originar urticària i trastorns al·lèrgics, provoca importants perjudicis a les economies locals, en sectors com ara el turisme rural, la ramaderia i el forestal. El producte utilitzat per als tractaments és biològic i compatible amb l'agricultura ecològica i, per tant, no està classificat com a tòxic ni com a perillós per al medi ambient ni per als organismes aquàtics. A més, desapareix en un termini de menys de tres setmanes.