El pessebre vivent d'Ardèvol ja ha venut totes les entrades del primer dia

Ardèvol ja està ultimant els darrers preparatius per posar en marxa el seu pessebre vivent aquest diumenge a les sis i mitja de la tarda amb totes les entrades de les dues primeres serssions ja venudes. Després de l'edició de l'any passat, quan es va celebrar el 25è aniversari de l'acte amb novetats importants, l'objectiu de l'organització per aquestes festes és consolidar la participació i el nombre de visites de la passada edició que va rondar les 5.000 persones.

Enguany però, pel que fa al nombre de figurants, l'organització assegura que s'arribarà a una xifra de rècord, reunint entre 210 i 230 actors, depenent del dia i de la sessió el que fa, per poc, que el pessebre vivent d'Ardèvol d'enguany sigui el que compti amb més col·laboradors. Els organitzadors destaquen la col·laboració dels voluntaris no només d'Ardèvol sinó dels voltants del municipi. Asseguren que només una vuitantena són del mateix Ardèvol, un poble de poc més de 100 habitants, mentre que la resta de voluntaris provenen d'altres localitats properes com Torà, Solsona o Manresa.

«La gent que ha visitat el pessebre d'Ardèvol sol dir que és el més sorprenent», explica el seu director artístic Màrius Codina que assegura que aquest és un dels trets diferenciadors d'aquest pessebre vivent respecte als de la resta de Catalunya. La representació està dividida en dos apartats: una sobre les tradicionals escenes bíbliques com l'Anunciació de Jesús o la seva presentació al Temple, passant per la sobrietat de la cova o la fastuositat de la cort d'Herodes i una que representa la vida al poble en el segle XVIII mostrant les seves tradicions i oficis per persones que coneixen els seus secrets històrics. Codina explica orgullós que a Ardèvol van ser dels primers a representar oficis tradicionals ara fa 26 anys amb la seva primera edició, però que molts pessebres després s'hi van pujar al carro.

«Sempre hi ha novetats però molts cops no es veuen», assegura Codina en referència a què aquest any l'organització ha treballat aspectes més interns com el funcionament de la representació o la seguretat. Tot i això assegura que sí es podrà veure com alguns dels quadres han estat modificats o l'inclusió d'algun nou ofici com el matalasser, l'encarregat de preparar els matalassos fets de palla al segle XVIII. A més, també tornaran alguns oficis que en darreres edicions havien quedat fora. A més, les novetats de l'any passat com la destacada renovació del quadre dels reis o la modificació del quadre de la boda continuaran vigents en les sessions de les festes d'enguany

La localitat d'Ardèvol representarà el seu particular pessebre en 14 sessions durant les festes de Nadal. Aquestes tindran lloc els dies 22,26,28 i 29 de desembre i l'1, el 4 i l'11 de gener de l'any 2020 amb dues sessions diàries, la primera a les sis i mitja i la segona a tres quarts de vuit de la tarda.