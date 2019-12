La biblioteca Carles Morató programa un taller familiar sobre els formats dels llibres

La biblioteca solsonina ha organitzat un taller que se celebrarà el dijous 2 de gener a les cinc de la tarda, encarat a famílies amb infants de cinc anys, que té com a objectiu fomentar la lectura a través de la investigació sobre la diversitat de formes dels llibres.

El laboratori consta de dues parts. En la primera es presentarà llibres en què el format és decisiu per a la història i es descobriran les diferents possibilitats que el seu format ofereix. En la segona, cada família participant escollirà el resum d'un llibre amagat dins d'una bossa i es posarà a la pell de les persones autora i editora per imaginar-se com recrear l'obra. A continuació, cadascú descobrirà com s'ha fet el llibre amagat dar-rere el resum representat.

La iniciativa, anomenada «Quadrats, rodons i acordions!», va ser creada per la biblioteca Roca Umbert de Granollers, que mostra casos significatius en què l'objecte llibre juga amb el format per adaptar-se al contingut i en multiplica l'efecte. Les famílies interessades a prendre-hi part a Solsona s'han d'adreçar a la biblioteca. És un taller gratuït.