La UBIC Solsona repartirà 3.500 euros en vals de compra aquest Nadal

L'Unió de Botiguers i Comerciants (UBIC) de Solsona ja ha iniciat la segona edició de la seva campanya de Nadal, el Rasca la Rateta, amb la que repartirà 3.500 euros en vals de compra als comerços de la ciutat. La campanya continua amb la mateixa idea de la seva primera edició. Cada establiment associat a la UBIC disposa de 100 rasques a repartir a només persones majors d'edat.

Cada rasca presenta un doble joc. A la banda esquerra hi apareix el Rasca la Rateta com a tal on, després de rascar una banda platejada, hi poden aparèixer tres opcions: 2 euros de descompte en comerços, 2 euros de descompte al Parc de Nadal o no obtenir cap premi.

A l'altra banda hi apareix el sorteig de les ratetes. Els participants hauran d'aconseguir les ratetes de sis colors diferents que es podran trobar en els rasques dels establiments associats. Un cop trobades, entraran en un sorteig en què es repartirà un val de compra de 600 euros al guanyador i dos altres premis de 200 euros.