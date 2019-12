L'institut Francesc Ribalta celebra 40 anys amb la cultura per bandera

L'institut Francesc Ribalta va encetar ahir els actes del seu 40è aniversari amb una vetllada cultural protagonitzada per exalumnes, exprofessors i actuals docents i estudiants del centre públic de secundària de Solsona. Més d'un centenar d'assistents van poder gaudir-ne. L'acte celebrat al Teatre Comarcal de Solsona va tenir la història, les vivències i les experiències dels seus exalumnes com a fil conductor, ja que 4 d'ells, un de cada dècada, van fer un repàs de la història del centre.

«Franco havia mort feia uns anyets, ETA segrestava banquers i militars, els ultres mataven, el partit comunista acabava de ser legalitzat, els nostres pares votaven per primer cop en democràcia i nosaltres estrenàvem la Constitució», així va començar l'acte l'editor solsoní Narcís Clotet, posant en context la creació de l'institut a Solsona i explicant el que va significar per a la ciutat.

Quatre exalumnes del Francesc Ribalta: Elis Colell, Roser Clotet, Arnau Abella i Pol Solé, van ser els encarregats de descriure les seves respectives dècades. Colell, la més veterana dels quatre, va recordar els inicis del centre explicant algunes de les actuacions més destacades de la primera dècada de l'institut, com la creació del primer gegant o la revista del centre, Finestra Oberta.

Clotet i Abella van recordar als assistents com van viure l'estada al Francesc Ribalta durant la seva segona i tercera dècada, respectivament, remarcant com el centre ha acompanyat els avenços de la societat amb la posada en marxa dels cursos de 7è i 8è d'EGB, així com amb l'arribada d'Internet a les aules. El més jove dels 4, Solé, va fer un repàs de l'última dècada recordant algunes anècdotes com l'incendi a l'aula de Visual i Plàstica o els viatges dels alumnes a localitats llunyanes.

Tot i que la història de l'institut va ser l'eix vertebral de l'acte, la cultura en va ser també protagonista. Alumnes, exalumnes, professors i exprofessors van dur a terme diverses actuacions, entre les quals van destacar les de Roger Mas, Mireia Ribalta i l'Escola de Dansa de Solsona. També van actuar Núria Florensa, Eduard Gener, Moixic i el grup de música de l'institut format per alguns dels seus professors, els Pítels. A part d'això, també es van llegir diversos textos a càrrec de Rafel Pérez, Raül Garrigasait i Noemí Vilaseca.

L'aniversari de l'institut Francesc Ribalta, però, no acaba amb aquesta vetllada. Durant la Fira de Sant Isidre es mostrarà una exposició fotogràfica que repassarà els 40 anys del centre i al final del curs es farà un dinar popular.