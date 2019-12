El Centre Sanitari recorda la importància de la vacuna de la grip estacional

El Centre Sanitari del Solsonès recorda a la població la importància de la vacuna de la grip ara que comença la temporada gripal, especialment als més grans de 60 anys, que representen una gran part de la població total de la comarca.

L'ens recorda que la vacuna protegeix contra la grip però no contra el refredat comú (no hi ha vacunes contra el refredat) ni contra altres infeccions respiratòries víriques, i també que la duració dels seus efectes és d'un any i, per tant, és important vacunar-se cada dotze mesos sobretot en els grups de més risc com les persones majors de 60 anys, persones amb obesitat mòrbida, infants d'entre 6 mesos i 2 anys amb antecedents de prematuritat o dones embarassades, entre d'altres.

A més, el centre remarca que la vacuna s'elabora a partir de virus gripals morts, fet pel que mai no pot produir la malaltia, contràriament als arguments dels qui estan en contra de l'aplicació.